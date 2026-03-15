Ключевые моменты:

Аварийные бригады «Инфоксводоканала» работают круглосуточно — сутки через трое, в любую погоду.

Самое сложное в ремонте — найти скрытую утечку воды, на это иногда уходят дни.

Из-за плотной сети подземных коммуникаций многие аварийные раскопки до сих пор выполняют вручную.

Во время войны коммунальщики работают даже во время воздушных тревог, чтобы быстрее вернуть воду.

Журналистка «Одесской жизни» Ольга Магазинская провела день вместе с аварийной бригадой предприятия «Инфоксводоканал» и поговорила с её бригадиром Эдуардом Колесниченко. Он более 30 лет работает с водопроводными сетями Одессы.

Для контекста использованы открытые данные коммунального предприятия и информация о структуре работы аварийных служб городского водоснабжения, а также нормативные правила техники безопасности для работ на подземных коммуникациях.

«Весёлая» работа аварийных бригад

Как часто вы всматриваетесь в лица коммунальных работников и говорите им простое человеческое «спасибо» за убранные улицы, отремонтированные электросети или водопровод? Наверное, не так часто. Чаще мысленно сетуем, почему так долго ремонтируют, когда уже будет свет, вода, когда уберут листья и почистят обледеневшие тротуары.

День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения — отличный повод рассказать, какой тяжёлой, иногда неблагодарной и опасной бывает работа работников ЖКХ и бытовых служб.

Поэтому предлагаем интервью с Эдуардом Колесниченко, бригадиром аварийной бригады «Инфоксводоканала».

— Обычно вашу работу считают сложной, необходимой, тяжёлой. А какая она для вас?

— Весёлая и классная.

— Весёлая? — удивлённо переспрашиваю Эдуарда Колесниченко, бригадира аварийной бригады «Инфоксводоканала».

— Именно так. Мы ведь «купаемся» в любое время года — иногда в котловане воды по пояс, так что без оптимизма и чувства юмора нам никак, — уверяет Эдуард Леонидович.

Ликвидирует аварийные ситуации — ремонтирует сеть и ищет утечки воды — Эдуард занимается уже более 30 лет. Его аварийная бригада работает сутки через трое — в праздники и будни.

Наш разговор время от времени прерывает гул грузовика, скрежет ковша экскаватора и стук лопаты — одного из основных инструментов их работы даже в XXI веке.

— Эдуард Леонидович, а разве нельзя заменить это архаичное орудие труда чем-то более технологичным?

— Часто нельзя, ведь рядом с повреждённым водопроводом могут проходить электрокабели, теплотрассы, поэтому копать нужно осторожно, чтобы ничего не повредить. Вот и получается, что ручную работу, несмотря на все технологии, ничто не заменит.

— А какой вид работ в процессе ремонта самый тяжёлый?

— Поиск скрытой утечки воды, вот как этот.

— Когда воду видно — это прекрасно: мы её откачиваем, оцениваем состояние сетей, меняем то, что течёт, и готово! А вот когда поверхность сухая — это уже настоящий ребус.

— А как быстро найти, где течёт?

— Обычно вода стремится туда, где ей легче выйти наружу — на пересечениях труб. Но какое это будет пересечение — второе или десятое — сказать сложно. Иногда скрытую утечку удаётся найти за пару часов, а иногда — через пару дней.

В профессии остаётся тот, кто «переживёт» первую зиму

— Эдуард Леонидович, ваша работа — мечта, стечение обстоятельств или призвание?

— Всего понемногу. По образованию я водитель. Когда мне был 21 год, приятель предложил попробовать поработать в аварийной бригаде. Я согласился.

— Понравилось?

— Не то слово. 1994 год, январь, минус пятнадцать. Я в котловане, чищу шланги, руки закоченели, трещины на коже появились уже через пять минут — романтика! Это было моё «боевое крещение» — пережить первую зиму. Если человек справляется, он остаётся надолго.

— А существуют ли критические погодные условия, при которых аварийные бригады не работают?

— Нет. Мороз, жара, дождь — людям вода нужна всегда. Честно скажу, сложные погодные условия — это самое тяжёлое. Бывают такие работы, которые в перчатках не сделаешь, а на улице сильный мороз. Тогда, чтобы не отморозить пальцы, меняемся каждые 15–20 минут. Главное — сразу в тепло, отогревать руки и ноги. А работа во время ливня — тоже ещё тот «подарок»: вода под ногами и сверху льёт.

Окурки в карманах ремонтников и другие правила профессии

— В каждой профессии есть свои приметы, суеверия, правила. У вас тоже?

— Примета разве что одна: если работаешь в котловане и куришь — нельзя бросать окурок, нужно поднимать наверх или класть в карман, иначе работа затянется. Главное же правило — техника безопасности. Даже с той же лопатой. Самая большая глубина аварийных раскопок у меня — пять метров. Копать нужно грамотно, чтобы были откосы и чтобы никого не завалило. Этому и другим правилам безопасности я в первую очередь учу молодёжь — люк открывать только на себя, а греться — только чаем или кофе.

«Тревоги — тревогами, а у нас целая улица без воды»

— Бывают дни, когда тревоги звучат много раз за сутки. Как тогда работаете?

— Конечно, приходится прерывать работу и идти в укрытие. Если оно, конечно, рядом. Но так бывает не всегда. Недавно работали на Французском бульваре, а в нескольких сотнях метров как бахнет!

— Никто не пострадал?

— Слава Богу, нет. А вообще работаем и во время тревог, особенно когда авария большая и дома по несколько дней без воды. Что поделаешь — война.

Люди — они разные, как трубы

— К традиционным аварийным ситуациям добавились и новые — после обстрелов и блэкаутов, а вот ремонтников больше не стало. Поэтому времени на ремонт иногда требуется больше. С какой реакцией людей вы сейчас чаще сталкиваетесь?

— По-разному. Например, приехали по одному адресу — праздник, холодно, жители и чаем угостили, и сладостями. А другие — бутылки с верхних этажей на аварийную машину бросают. Одни ругают, что медленно работаем, их соседи — благодарность руководству пишут, потому что удалось починить воду раньше срока. Люди, как трубы: есть хорошие, а есть… странные.

«Только не Молдаванка»!

— Кроме мороза, дождя и скрытых утечек есть другие сложности в работе?

— Пусть простят меня жители Центра и Молдаванки, но в этих районах мы не очень любим работать. Там вода часто уходит в катакомбы, поэтому найти проблемный участок сложно. Получается так: даёт мне диспетчер список аварийных адресов, а здесь вода неизвестно куда уходит, ремонт затягивается, а нас уже ждут по другому адресу. Люди нервничают, недовольны, но не всё от нас зависит. Мы тоже живём в этом городе, и у нас иногда тоже нет воды.

Работа не «фильдеперсовая», но другой я себя не представляю

— Не возникало ли у вас желания сменить работу?

— Нет. Несмотря на сложности, я люблю своих ребят, на помощь которых всегда могу рассчитывать. А главное — это чувство, когда ты возвращаешь людям комфорт, особенно в такие тяжёлые времена.

К сожалению, по-настоящему ценить важность и сложность труда коммунальщиков мы часто начинаем лишь тогда, когда наши дома остаются без света, воды или тепла. Искренне поздравляем всех коммунальщиков с профессиональным праздником и благодарим за вашу кропотливую, часто изнурительную работу.

Ранее мы рассказывали, как работают коммунальщики города Рени в Одесской области и с какими необычными проблемами они сталкиваются с новой техникой.

Также «Одесская жизнь» сообщала, что на Трассе здоровья в Одессе начали масштабное озеленение.

Читайте также: Крыши текли, трубы рвались: что чаще всего ремонтировали коммунальщики в Одессе в 2025 году