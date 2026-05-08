Ключевые моменты:
- С начала 2026 года РФ совершила около 200 атак на украинские порты.
- Повреждены или разрушены 193 инфраструктурных объекта и 25 гражданских судов.
- Россия начала целенаправленно атаковать суда в акватории Черного моря.
- Под ударами оказываются суда под иностранными флагами и международные экипажи.
- Через порты Большой Одессы проходит до 90% украинского аграрного экспорта.
- Ущерб бизнесу из-за атак уже превысил 1,5 млрд долларов.
- РФ пытается ослабить Украину на мировых рынках и сорвать поставки в Африку и Азию.
Под ударом порты, склады и грузовики
По информации вице-премьера по восстановлению Алексея Кулебы, с января 2026-го зафиксировано около 200 атак на порты Украины. Разрушены или повреждены 193 инфраструктурных объекта и 25 гражданских судов. Если раньше враг бил по причалам, то в последнее время целится и в суда в акватории.
Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подчеркнул: такие действия вовлекают третьи страны в конфликт, потому что суда носят флаги других государств, а экипажи — международные. Ведь суда направляются в порты Большой Одессы на загрузку, а соответственно россияне бьют в зонах ожидания и при подходе.
Кроме этого, дроны теперь оснащают камерами, запускают днем и маневрируют на сверхмалых высотах, избегая украинской противовоздушной обороны. Дополнительно дроны используют SIM-карты украинских, европейских и российских операторов, подключаясь к сетям соседей.
Через порты Большой Одессы идет 90% аграрного экспорта, заменить который невозможно, заметил Денис Марчук из Всеукраинского аграрного совета.
Соответственно, атаки тормозят перевалку, повышают затраты на хранение и наносят ущерб бизнесу — более 1,5 млрд долларов. Страхование судов дорожает до 1% стоимости, ложащейся на логистику, трейдеров и фермеров.
Цель таких действий РФ – ослабить Украину на мировых рынках и разрушить связи с Африкой и Азией, считают в аграрном совете.
Добавим, что в Приднестровье фиксируют перемещение вооружения со складов российских войск, в частности со складов в Колбасне. Активисты сообщают о распределении оружия по разным локациям в регионе. Предполагается, что боеприпасы могут использоваться для диверсий или минирования критической инфраструктуры.
Источник: Общественный. Одесса