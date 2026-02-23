Ключевые моменты:

21 февраля дроны РФ атаковали энергообъект в Болградском районе.

Во время ремонта погиб энергетик Владимир Чобану.

Гибель энергетика в Одесской области

По информации Болградской районной госадминистрации, 21 февраля российские беспилотники атаковали объект энергетической инфраструктуры в Болградском районе Одесской области.

После обстрела энергетики перешли на усиленный режим работы, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет. Во время ремонта на одной из подстанций произошёл несчастный случай — работника ударило током. Мужчина погиб на месте.

Погибшим оказался Владимир Чобану — уроженец села Бархатное, житель Болграда. У него остались жена Оксана и маленький сын, которому всего 1 год и 8 месяцев.

Как сообщили в ДТЭК Одесские электросети, с 16 по 23 февраля враг атаковал четыре большие подстанции компании. Несмотря на это, за неделю энергетики вернули электроснабжение для 217,9 тыс. семей в 48 населенных пунктах области. Без света остаются 46,1 тыс. семей: 18 тыс. в Киевском районе Одессы после обстрела 16 февраля и 28,1 тыс. — в Одесском районе области после вражеской атаки этой ночью.

