Они погибли за Украину: как выглядит Аллея Героев в старом одесском парке (фоторепортаж)

Центральная аллея в парке им. Т.Г.Шевченко… Она простирается сразу за памятником Кобзарю… Теперь это Аллея Героев. Стенды, стенды, стенды. Каждый стенд – две фотографии.
Они смотрят на нас – молодые и не очень, с улыбками и серьезные. Это наши погибшие герои.
«Они погибли за Украину» – читаем в начале Аллеи. А каждый стенд начинается словами «Вечная слава Героям!».
Вечная слава… Даже если люди пришли в парк, чтобы просто отдохнуть, с хорошим настроением, с какими-то шумными шутками, на Аллее все меняется. Наступает тишина. Иначе невозможно. Ведь невозможно без боли всматриваться в эти лица, в букеты цветов у каждого стенда, в короткие тексты биографии под каждой фотографией.
Напомним, Аллея Героев открылась в парке в августе этого года.
Место скорби – особое. Женщина стоит у одного из стендов, кладет цветы, потом начинает тихо плакать, прикладывает руку к лицу на фотографии.
Другая женщина разговаривает с портретом родного человека, тоже возлагает цветы, уносит те, что уже «отжили свое»…
Группа молодых людей собралась возле другого стенда. Стоят молча… Цветы уже положили…
– Мама, а почему эти стенды без фотографий? – спрашивает маленькая девочка в конце аллеи. Женщина вздыхает:
– А это для тех, кто…
Она не может закончить предложение…
– Мама, ты плачешь? – спрашивает ребенок.
Женщина молчит…
Аллея Героев… Слышу среди скорбной тишины и о другом:
– Ну вот пойдут дожди, снега – и что будет с этими фотографиями? – спрашивает пожилой мужчина у своей спутницы.
Та соглашается.
Кто-то о другом:
– Хорошо, что эта аллея вообще появилась. Сколько уже о ней говорили!
Напомним: как сообщала «Одесская жизнь», в середине августа в Одессе прошла акция протеста родственников и близких погибших защитников. На ней они требовали воздать дань уважения погибшим и не медлить с обустройством мест, где можно почтить их память. Люди тогда отмечали, что Одесса остается единственным крупным городом Украины, где на третий год войны так и не появилась Аллея Героев… Наконец, стало известно об открытии двух Аллей Героев в Одессе – в парке им. Т.Г. Шевченко и на Крымском бульваре.
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