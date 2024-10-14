Они погибли за Украину: как выглядит Аллея Героев в старом одесском парке (фоторепортаж)

Они смотрят на нас – молодые и не очень, с улыбками и серьезные. Это наши погибшие герои.

«Они погибли за Украину» – читаем в начале Аллеи. А каждый стенд начинается словами «Вечная слава Героям!».

Вечная слава… Даже если люди пришли в парк, чтобы просто отдохнуть, с хорошим настроением, с какими-то шумными шутками, на Аллее все меняется. Наступает тишина. Иначе невозможно. Ведь невозможно без боли всматриваться в эти лица, в букеты цветов у каждого стенда, в короткие тексты биографии под каждой фотографией.

Напомним, Аллея Героев открылась в парке в августе этого года.

Место скорби – особое. Женщина стоит у одного из стендов, кладет цветы, потом начинает тихо плакать, прикладывает руку к лицу на фотографии.

Другая женщина разговаривает с портретом родного человека, тоже возлагает цветы, уносит те, что уже «отжили свое»…

Группа молодых людей собралась возле другого стенда. Стоят молча… Цветы уже положили…

– Мама, а почему эти стенды без фотографий? – спрашивает маленькая девочка в конце аллеи. Женщина вздыхает:

– А это для тех, кто…

Она не может закончить предложение…

– Мама, ты плачешь? – спрашивает ребенок.

Женщина молчит…

Аллея Героев… Слышу среди скорбной тишины и о другом:

– Ну вот пойдут дожди, снега – и что будет с этими фотографиями? – спрашивает пожилой мужчина у своей спутницы.

Та соглашается.

Кто-то о другом:

– Хорошо, что эта аллея вообще появилась. Сколько уже о ней говорили!

Напомним: как сообщала «Одесская жизнь», в середине августа в Одессе прошла акция протеста родственников и близких погибших защитников. На ней они требовали воздать дань уважения погибшим и не медлить с обустройством мест, где можно почтить их память. Люди тогда отмечали, что Одесса остается единственным крупным городом Украины, где на третий год войны так и не появилась Аллея Героев… Наконец, стало известно об открытии двух Аллей Героев в Одессе – в парке им. Т.Г. Шевченко и на Крымском бульваре.

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