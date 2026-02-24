Ключевые моменты:

Вечером 23 февраля РФ атаковала Одесскую область баллистической ракетой «Искандер-М».

Пуск был осуществлен с территории временно оккупированного Крыма.

Воздушная тревога продолжалась с 20:35 до 20:57, сообщали об угрозе баллистики и пролете ракеты над регионом.

О последствиях удара военные не сообщили.

Как сообщили в пресс-службе Воздушного командования «Юг», зафиксирован пуск ракеты типа «Искандер-М».

Тревога в регионе была объявлена в 20:35 сразу после предупреждения о баллистической угрозе. Спустя две минуты Воздушные силы ВСУ сообщили о ракете, следовавшей курсом через область. Воздушная опасность сохранялась до 20:57.

На данный момент военные не предоставили информацию о последствиях атаки или возможных разрушениях.

Фото иллюстративное