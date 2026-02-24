Ключевые моменты:
- Первая новость о взрывах в Одессе вышла на сайте в 5:00 утра 24 февраля 2022 года.
- Редакция оперативно публиковала адреса укрытий, контакты больниц, графики работы аптек и разъяснения властей.
- «Одесская жизнь» сознательно отказалась от распространения непроверенных слухов в первые часы вторжения.
- В первый день войны издание фактически стало частью информационной обороны города.
24 февраля 2022 года стало точкой невозврата для Украины и для Одессы. Этот материал — свидетельство редакции «Одесской жизни», которая работала в городе с первых минут полномасштабного вторжения и фиксировала события в режиме реального времени.
Публикация основана на архивных материалах сайта, внутренней хронологии редакционной работы и личных воспоминаниях журналистов, которые тем утром одновременно переживали шок войны и выполняли профессиональный долг. В частности, первая новость о начале вторжения была опубликована в 5 утра 24 февраля 2022 года.
С первых часов редакция придерживалась принципов проверки фактов, публиковала только подтвержденную информацию из официальных источников и оперативно опровергала фейки. Именно этот подход позволил изданию стать одним из источников проверенной информации для одесситов в критический момент.
Материал подготовлен с учетом стандартов ответственной журналистики и с опорой на документальные свидетельства, которые хранятся в редакционном архиве.
Начало вторжения: взрывы, звонки близким и панические слухи
Журналисты «ОЖ», как и все одесситы, 24 февраля 2022 года проснулись от взрывов за окном, звонков и сообщений. Кто-то будил детей, кто-то звонил родителям, кто-то пытался понять, это учения или уже война. Но уже через несколько минут стало ясно: это новая реальность.
Несмотря на тревогу и личные переживания, редакция начала работать. Лента новостей превратилась в непрерывную хронику событий. Приоритет изменился мгновенно: от анонсов культурных мероприятий и коммунальных проблем — к информации, которая могла быть критически важной для безопасности людей.
Первая публикация была короткой и максимально беспристрастной: слышны взрывы, россияне вторглись. Далее — постоянные обновления:
- адреса укрытий,
- контакты больниц,
- графики работы аптек,
- обращения властей,
- изменения в работе транспорта.
Каждый материал готовился в условиях неопределенности: информация быстро менялась, ее нужно было проверять, уточнять, не допустить паники.
Тем утром журналисты работали так же, как и тысячи одесситов, — параллельно решая собственные бытовые вопросы. Кто-то собирал документы и вещи первой необходимости. Кто-то договаривался с родственниками о связи. Но работа редакции не останавливалась. Мы должны были давать проверенную информацию и не допустить хаоса в информационном пространстве.
В первые часы войны по городу распространялись слухи. В соцсетях появлялись неподтвержденные сообщения о высадке десанта, прорывах, диверсионных группах. Редакция сознательно избегала подобных непроверенных данных и максимально оперативно публиковала официальные опровержения и разъяснения.
Это был момент, когда наши и другие местные медиа фактически стали элементом информационной обороны. Люди заходили на сайт не за аналитикой, а за ответами на простые вопросы:
- работают ли банки,
- открыты ли магазины,
- где ближайшее укрытие,
- когда начинается комендантский час.
Одесса переходит в военный режим
В течение дня «ОЖ» фиксировала, как город переходит в военный режим. Сообщения об очередях на заправках, возле банкоматов, в супермаркетах. Информация об отмене массовых мероприятий и переводе учебных заведений на дистанционный формат. Первые новости об очередях в военкоматах и формировании подразделений территориальной обороны.
Ближе к вечеру появились разъяснения относительно комендантского часа. Для многих одесситов это было впервые. Редакция объясняла правила: когда нельзя находиться на улице, какие документы иметь при себе, как действовать в случае сигнала воздушной тревоги.
В тот день стало понятно: «Одесская жизнь» больше не просто городское издание. Она стала частью системы устойчивости города. Информация — это тоже инструмент защиты. Своевременная, проверенная, без преувеличений — она помогала людям ориентироваться в ситуации и принимать решения.
Для журналистов это был день внутренней мобилизации. Страх был, как и у всех. Но профессиональный долг оказался сильнее.
Четыре года спустя
24 февраля 2022 года изменило все: теперь у нас новые темы для разговоров, новая лексика, новый ритм жизни. Постоянные воздушные тревоги, обстрелы, работа ПВО, блэкауты, отсутствие электротранспорта, восстановление разрушенного — все это стало частью повседневной жизни и информационного поля.
Первый день большой войны в Одессе запомнился не только взрывами и очередями. Он запомнился тем, что журналисты, переживая и готовясь вместе со всеми к худшему в условиях неопределенности, не прекратили работать и делать все возможное для противостояния врагу. Как и большинство одесситов.
Наши ценности остались неизменными: оперативность, проверка фактов, ответственность перед читателем.
Ранее мы рассказывали о том, что за четыре года полномасштабной войны Одесса пережила более тысячи ударов по жилому фонду, сотни потерь культурного наследия и десятки поврежденных школ и больниц.
Также мы рассказывали о масштабах разрушений и потерь Украины в цифрах.
Читайте также:
- Четыре года большой войны: потери России, цена для Украины и перспектива мира
- Одесса, которая выстояла: шокирующая статистика российских ударов за четыре года полномасштабной войны