Ключевые моменты:

Первая новость о взрывах в Одессе вышла на сайте в 5:00 утра 24 февраля 2022 года.

Редакция оперативно публиковала адреса укрытий, контакты больниц, графики работы аптек и разъяснения властей.

«Одесская жизнь» сознательно отказалась от распространения непроверенных слухов в первые часы вторжения.

В первый день войны издание фактически стало частью информационной обороны города.

24 февраля 2022 года стало точкой невозврата для Украины и для Одессы. Этот материал — свидетельство редакции «Одесской жизни», которая работала в городе с первых минут полномасштабного вторжения и фиксировала события в режиме реального времени.

Публикация основана на архивных материалах сайта, внутренней хронологии редакционной работы и личных воспоминаниях журналистов, которые тем утром одновременно переживали шок войны и выполняли профессиональный долг. В частности, первая новость о начале вторжения была опубликована в 5 утра 24 февраля 2022 года.

С первых часов редакция придерживалась принципов проверки фактов, публиковала только подтвержденную информацию из официальных источников и оперативно опровергала фейки. Именно этот подход позволил изданию стать одним из источников проверенной информации для одесситов в критический момент.

Материал подготовлен с учетом стандартов ответственной журналистики и с опорой на документальные свидетельства, которые хранятся в редакционном архиве.

Начало вторжения: взрывы, звонки близким и панические слухи

Журналисты «ОЖ», как и все одесситы, 24 февраля 2022 года проснулись от взрывов за окном, звонков и сообщений. Кто-то будил детей, кто-то звонил родителям, кто-то пытался понять, это учения или уже война. Но уже через несколько минут стало ясно: это новая реальность.

Несмотря на тревогу и личные переживания, редакция начала работать. Лента новостей превратилась в непрерывную хронику событий. Приоритет изменился мгновенно: от анонсов культурных мероприятий и коммунальных проблем — к информации, которая могла быть критически важной для безопасности людей.

Первая публикация была короткой и максимально беспристрастной: слышны взрывы, россияне вторглись. Далее — постоянные обновления:

адреса укрытий,

контакты больниц,

графики работы аптек,

обращения властей,

изменения в работе транспорта.

Каждый материал готовился в условиях неопределенности: информация быстро менялась, ее нужно было проверять, уточнять, не допустить паники.

Тем утром журналисты работали так же, как и тысячи одесситов, — параллельно решая собственные бытовые вопросы. Кто-то собирал документы и вещи первой необходимости. Кто-то договаривался с родственниками о связи. Но работа редакции не останавливалась. Мы должны были давать проверенную информацию и не допустить хаоса в информационном пространстве.

В первые часы войны по городу распространялись слухи. В соцсетях появлялись неподтвержденные сообщения о высадке десанта, прорывах, диверсионных группах. Редакция сознательно избегала подобных непроверенных данных и максимально оперативно публиковала официальные опровержения и разъяснения.

Это был момент, когда наши и другие местные медиа фактически стали элементом информационной обороны. Люди заходили на сайт не за аналитикой, а за ответами на простые вопросы:

работают ли банки,

открыты ли магазины,

где ближайшее укрытие,

когда начинается комендантский час.

Одесса переходит в военный режим

В течение дня «ОЖ» фиксировала, как город переходит в военный режим. Сообщения об очередях на заправках, возле банкоматов, в супермаркетах. Информация об отмене массовых мероприятий и переводе учебных заведений на дистанционный формат. Первые новости об очередях в военкоматах и формировании подразделений территориальной обороны.

Ближе к вечеру появились разъяснения относительно комендантского часа. Для многих одесситов это было впервые. Редакция объясняла правила: когда нельзя находиться на улице, какие документы иметь при себе, как действовать в случае сигнала воздушной тревоги.

В тот день стало понятно: «Одесская жизнь» больше не просто городское издание. Она стала частью системы устойчивости города. Информация — это тоже инструмент защиты. Своевременная, проверенная, без преувеличений — она помогала людям ориентироваться в ситуации и принимать решения.

Для журналистов это был день внутренней мобилизации. Страх был, как и у всех. Но профессиональный долг оказался сильнее.

Четыре года спустя

24 февраля 2022 года изменило все: теперь у нас новые темы для разговоров, новая лексика, новый ритм жизни. Постоянные воздушные тревоги, обстрелы, работа ПВО, блэкауты, отсутствие электротранспорта, восстановление разрушенного — все это стало частью повседневной жизни и информационного поля.

Первый день большой войны в Одессе запомнился не только взрывами и очередями. Он запомнился тем, что журналисты, переживая и готовясь вместе со всеми к худшему в условиях неопределенности, не прекратили работать и делать все возможное для противостояния врагу. Как и большинство одесситов.

Наши ценности остались неизменными: оперативность, проверка фактов, ответственность перед читателем.

