Ключевые моменты:

Международные партнеры передали Одессе 7 генераторов для критической и социальной инфраструктуры.

Генераторы обеспечат стабильную работу ключевых учреждений региона.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, на этой неделе в Одессу поступило 7 генераторов, которые обеспечат стабильную работу объектов критической и социальной инфраструктуры. Поступившее оборудование будет гарантировать бесперебойное функционирование ключевых учреждений региона.

В общем, генераторы поступили в Одесскую область от власти французского партнерского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег.

Напомним, недавно в сети разразился скандал — одесситы заявили, что генератор от Словакии привезли в ЖК “Чудо город” только для фото, а затем забрали. В Одесском горсовете объяснили, что «Чудо город» снабжены генераторами ГСЧС, работающими штатно. Словацкий генератор проходит ходовые испытания на базе коммунального предприятия.