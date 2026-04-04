Ключевые моменты:
- Место атаки: Черноморск (Одесская область), попадание БпЛА.
- Главные повреждения: Двухэтажный жилой дом, фасад и окна близлежащих домов и магазинов.
- Пострадавшие: 72-летний мужчина и 77-летняя женщина.
Последствия атаки на Одесскую область
Глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что в результате попадания БПЛА по Черноморску больше всего пострадал двухэтажный жилой дом. Частично разрушен второй этаж. Также из-за атаки 72-летний мужчина и 77-женщина подверглись острой реакции на стресс, помощь пострадавшим оказана на месте.
Кипер подчеркнул, что в настоящее время зафиксированы повреждения фасадов и остекление близлежащих домов и расположенных в них магазинов.
На месте происшествия работают коммунальные службы. Координационный гуманитарный штаб при Одесском РВА совместно с благотворительными организациями оказывают помощь жителям. В частности, по обеспечению материалами для закрытия окон, а также вещами первой необходимости.
