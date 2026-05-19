Ключевые моменты:

В ночь на 19 мая российские дроны атаковали Измаильский район Одесской области.

Атака длилась почти два часа – ориентировочно с 1:00 до 3:00.

Повреждены объекты портовой инфраструктуры в Измаиле.

Россия атаковала Измаил дронами

В ночь с 18 на 19 мая Измаильский район Одесской области стал мишенью вражеских ударных дронов. К слову, атака продолжалась около двух часов, с примерно 1:00 до 3:00.

По информации Измаильской районной государственной администрации, в результате ударов повреждены объекты портовой инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших и без существенных разрушений. Воздушная тревога объявлялась в разных районах Одесской области несколько раз ночью. Воздушные силы сообщили, что по региону были запущены российские дроны-камикадзе, на этот раз попавшие по территории Измаила и его окрестностей.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что БпЛА попал в здание склада, повредив кровлю и окна. Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

