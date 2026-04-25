Ночная атака российских дронов по Одесщине: повреждены жилье и припортовая инфраструктура.

Разрушены 3 частных дома, хозяйственное помещение; повреждено 7 авто.

2 пострадавших — оказывается медицинская помощь.

Последствия ночной атаки

Ночью русские войска снова массированно атаковали Одесщину ударными беспилотниками. По информации главы Одесской ОВА, на юге региона повреждена жилая застройка и припортовая территория. К сожалению, два человека пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Добавим, что в результате попаданий повреждены и разрушены три частных жилых дома. Также разрушения получили хозяйственное помещение и семь автомобилей, объекты припортовой инфраструктуры. Возникшие пожары сейчас ликвидированы.

Напомним, в ночь на 24 апреля российские силы снова нанесли удар по жилым кварталам Одессы. Под обстрелы попали несколько жилых домов, в том числе две двухэтажки и один трехэтажный дом. Утром стало известно о гибели супругов — обоим было по 75 лет.