Ключевые моменты:

Морская вода у берегов Одессы и области прогрелась до очень комфортных 21-22°C.

На море прогнозируют легкое волнение, а уровни воды вдоль всего побережья остаются безопасными.

Погода на пляжах будет жаркой – днем воздух у воды прогреется до 26-31°C.

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, во вторник температура морской воды у берегов Одессы составит 21-22°C. Вода окончательно перестала быть бодрящей и за затяжной июньский период наконец-то прогрелась до оптимальных летних значений. Такая температура считается идеальной для длительного купания и полностью безопасна для здоровья, в том числе для маленьких детей.

Сама синоптическая ситуация вдоль побережья Одесской области 23 июня обещает быть по-настоящему курортной. Специалисты прогнозируют день без существенных осадков. Ветер сменит направление на юго-западное и будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

На море ожидается лишь легкое волнение, а эксперты подтверждают, что вдоль всего побережья фиксируются безопасные уровни моря. При этом на самих пляжах будет довольно жарко: если ночью термометры покажут 16-21°C, то днем воздух прогреется до 26-31°C.

При этом, планируя пляжный отдых, не стоит забывать о том, что одесское побережье продолжает страдать от последствий войны.

Фото Анжелы Королевич