Ключевые моменты:

Эколог Иван Русев сообщил о новых очагах загрязнения Черного моря мазутом и растительным маслом.

Загрязнение обнаружили при обследовании побережья Национального природного парка «Тузловские лиманы».

Море периодически уносит загрязнители на берег или скрывает их под слоем песка.

Часть опасных веществ в море остается невидимой без лабораторных исследований.

После военных событий могут сохраняться тяжелые металлы, пестициды и другие токсичные вещества.

Отдых у моря под вопросом?

Несмотря на то, что вода у побережья может выглядеть чистой, последствия войны продолжают оказывать влияние на экосистемы Черного моря. Эколог и сотрудник Национального природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев сообщил о новых случаях обнаружения мазута и растительного масла на морском побережье. Он отметил, что во время обследования песчаной пересыпи в пределах парка работники обнаружили несколько очагов загрязнения, которые море периодически выносит на берег или скрывает под слоем песка. Речь идет об остатках мазута и растительного масла, которые продолжают находиться в прибрежной зоне.

Эколог отмечает, что часть загрязнений Черного моря незаметна для людей без специальных исследований. После военных событий, в том числе подрыва плотины Каховской ГЭС и других инцидентов в море, в воде могут оставаться тяжелые металлы, пестициды и другие опасные вещества, которые невозможно определить визуально.

Правда, мазутные пятна и остатки масла относятся к тем видам загрязнения, которые можно увидеть или почувствовать характерным запахом. Они оказывают негативное влияние как на морских жителей, так и на состояние пляжных территорий. По словам Русева, активные волновые процессы постоянно меняют ситуацию на побережье: уже через несколько дней загрязнители могут быть скрыты под песком или смыты морем.

Однако это не значит, что проблема исчезает. Ведь сами вещества остаются в морской среде и продолжают оказывать влияние на экосистему.

Эколог призывает не оценивать состояние моря только по внешнему виду воды, ведь часть последствий военного загрязнения остается скрытой и нуждается в постоянном мониторинге.

Напомним, что на побережье Одесщины все чаще находят погибших осетровых рыб, белуг, севрюг и дельфинов. Экологи связывают их гибель с загрязнением Черного моря нефтепродуктами, тяжелыми металлами и остатками боеприпасов.

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