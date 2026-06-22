Ключевые моменты:

В Одессе 23 июня опасных метеорологических явлений не прогнозируют, день будет теплым.

По Одесской области синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы.

На дорогах региона видимость останется хорошей.

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в течение суток 23 июня в Одессе и области опасных метеорологических явлений в целом не ожидается. Тем не менее, общая синоптическая картина в регионе будет неоднородной.

Прогноз погоды в Одессе на 23 июня

В Одессе на завтрашний день прогнозируют переменную облачность. Существенных осадков в течение дня не предвидится.

Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 м/с.

Ночью столбики термометров покажут 18-20°C, а днем воздух прогреется до вполне пляжных 27-29°C.

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Прогноз погоды в Одесской области на 23 июня

По области также ожидается переменная облачность. Ночь пройдет спокойно и без существенных осадков, а температура составит от 15°C до 20°C. А вот днем по области местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°С, при этом день будет жарким – синоптики прогнозируют от 27°C до 32°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Внимание: предупреждение Укргидрометцентра

Несмотря на спокойный прогноз для Одессы, Укргидрометцентр предупреждает, что 23 июня непогода распространится на южные, а также большинство западных и центральных областей Украины. В отдельных районах Одесской области грозы могут сопровождаться градом и шквалами ветра до 15-20 м/с.

Жителям региона рекомендуют быть внимательными, так как локальная непогода может временно осложнить работу коммунальных служб и движение транспорта.

Фото Марии Котовой