Ключевые моменты:
- В Одессе 23 июня опасных метеорологических явлений не прогнозируют, день будет теплым.
- По Одесской области синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы.
- На дорогах региона видимость останется хорошей.
По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в течение суток 23 июня в Одессе и области опасных метеорологических явлений в целом не ожидается. Тем не менее, общая синоптическая картина в регионе будет неоднородной.
Прогноз погоды в Одессе на 23 июня
В Одессе на завтрашний день прогнозируют переменную облачность. Существенных осадков в течение дня не предвидится.
Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 м/с.
Ночью столбики термометров покажут 18-20°C, а днем воздух прогреется до вполне пляжных 27-29°C.
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Прогноз погоды в Одесской области на 23 июня
По области также ожидается переменная облачность. Ночь пройдет спокойно и без существенных осадков, а температура составит от 15°C до 20°C. А вот днем по области местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 15-20°С, при этом день будет жарким – синоптики прогнозируют от 27°C до 32°C.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Внимание: предупреждение Укргидрометцентра
Несмотря на спокойный прогноз для Одессы, Укргидрометцентр предупреждает, что 23 июня непогода распространится на южные, а также большинство западных и центральных областей Украины. В отдельных районах Одесской области грозы могут сопровождаться градом и шквалами ветра до 15-20 м/с.
Жителям региона рекомендуют быть внимательными, так как локальная непогода может временно осложнить работу коммунальных служб и движение транспорта.
Фото Марии Котовой