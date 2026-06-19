Ключевые моменты:

Россия атаковала гражданские суда в акватории Черного моря при выходе из украинских портов.

Под удар попали два иностранных судна под флагами Панамы и Сент-Китс и Невис.

В результате атаки БпЛА погиб один член экипажа.

Смертельная атака в Черном море

Глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что враг снова атаковал гражданские суда в акватории Черного моря. К сожалению, погиб и ранены.

Он добавил, что вчера вечером, 18 июня, вражеские БпЛА атаковали два иностранных гражданских судна, которые двигались на выход из портов под флагами Панамы и Сент-Китс и Невис.

По словам Кипера, на одном из судов в результате атаки погиб член экипажа, еще двое получили ранения. На другом получили ранения три члена экипажа. В настоящее время суда возобновили движение, портовая инфраструктура работает с учетом ситуации безопасности.

Напомним, днем ​​16 июня российский дрон атаковал частный сектор в Одесском районе. В результате попадания БПЛА занялся и был разрушен одноэтажный жилой дом. На месте удара пострадали 70-летняя женщина и 71-летний мужчина, пострадавшую одесситку госпитализировали.

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