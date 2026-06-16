Ключевые моменты:

  • Днем 16 июня российский дрон атаковал частный сектор в Одесском районе.
  • В результате попадания БпЛА вспыхнул и был разрушен одноэтажный жилой дом.
  • На месте удара пострадали 70-летняя женщина и 71-летний мужчина, пострадавшую одесситку госпитализировали.

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, сегодня днем враг атаковал ударным дронами Одесский район. От удара сильно досталось одноэтажному жилому дому – там сразу вспыхнул пожар. Спасатели оперативно приехали на место и уже потушили огонь.

Не обошлось без жертв среди мирного населения: по предварительным данным, пострадала пожилая пара – 70-летняя женщина и 71-летний мужчина. Женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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