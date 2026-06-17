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Украина представила новый подводный дрон SEA TRIDENT, который может усилить безопасность Черного моря и Одесской области.

Беспилотник способен нести до 1 тонны взрывчатки, работать автономно и погружаться на глубину до 60 метров.

В ВМС полагают, что появление такого дрона может создать дополнительные трудности для российского флота в Черном море.

Российскому флоту станет сложнее

Украина продолжает развивать современные военные технологии для боевых действий на море. И одной из новых разработок стал тяжелый подводный беспилотник SEA TRIDENT, рассматриваемый в Военно-морских силах как дополнительный инструмент для выполнения боевых операций.

Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук сообщил, что SEA TRIDENT способен транспортировать до одной тонны взрывчатых веществ и выполнять автономные миссии под водой, оставаясь малозаметным для противника. Кстати, максимальная скорость аппарата составляет 18,5 км/ч, а работать он может на глубине до 60 метров.

В то же время Плетенчук подчеркнул, что даже такая современная система не является универсальным решением. По его словам, эффективность современной войны зависит от сочетания различных средств, позволяющих создавать новые тактические комбинации и расширять возможности проведения операций.

В ВМС считают, что новый подводный дрон может оказывать дополнительное давление на российские силы в акватории Черного моря. Правда, окончательно оценить его боевой потенциал можно только после применения в реальных условиях.

По словам Плетенчука, пока у военных еще нет полной информации обо всех возможностях системы, поэтому говорить о конкретных сценариях ее использования пока рано.

Что касается ситуации вокруг Чонгарского моста, являющегося важным логистическим маршрутом для российских войск, то полное прекращение сообщения между оккупированным Крымом и материковыми территориями стало бы очень заметным событием. Соответственно, это Россия вряд ли смогла бы скрыть.

По его эксперту, в таком случае оккупанты активно использовали бы информационное пространство, заявляя о гуманитарных проблемах и обвиняя Украину.

Плетенчук также прокомментировал информацию о возможном перемещении командования Черноморского флота РФ из Севастополя в Новороссийск. Он отметил, что официального подтверждения этому нет, однако полностью исключать такую ​​возможность также нельзя.

По его словам, российский флот уже длительное время фактически не использует Крым в качестве безопасной базы, поэтому подобное решение выглядит логичным.

Напомним, Украина получила от Нидерландов новый противоменный корабль «Геническиск». В составе ВМС Украины теперь уже пять современных противоменных кораблей.