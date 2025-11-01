Міські вітрини прикрашають гарбузи

Ключевые моменты:

  • В Одессе и области 2 ноября синоптики не прогнозируют опасных метеоявлений.
  • Дневная температура воздуха в Одессе составит 15–17, а по области – до 20 градусов тепла.
  • Ночью и утром местами туман, видимость на дорогах 200–500 м.

Прогноз погоды в Одессе на 2 ноября

В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 6-8, а днем 15-17 градусов тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 2 ноября

По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 4-9 градусов тепла, днем она поднимется до 15-20 градусов.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Фото Марии Котовой

