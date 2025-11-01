Ключевые моменты:
- В Одессе и области 2 ноября синоптики не прогнозируют опасных метеоявлений.
- Дневная температура воздуха в Одессе составит 15–17, а по области – до 20 градусов тепла.
- Ночью и утром местами туман, видимость на дорогах 200–500 м.
Прогноз погоды в Одессе на 2 ноября
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 6-8, а днем 15-17 градусов тепла.
Читайте также: В Одессе стартовал «месячник чистоты»: уборка или субботник по «принудиловке»?
Прогноз погоды в Одесской области на 2 ноября
По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 4-9 градусов тепла, днем она поднимется до 15-20 градусов.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Выбор редакции: Южная артерия Одесчины: завершено восстановление участка трассы Килия – Вилково.
Фото Марии Котовой
Спросить AI: