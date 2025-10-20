Ключевые моменты:
- Во вторник, 21 октября, в Одессе временно отключат газ на ряде улиц из-за ремонтных работ.
- Работы проводит АО «Одессагаз» на газопроводе среднего давления по улице Ореховой.
- Газоснабжение будет приостановлено с 9:00 до 17:00 (или до завершения работ).
- Без газа останутся дома на улицах Ореховой, М. Демченко и линиях от 1-й до 11-й, а также на улице Просвещения.
- Подачу газа планируют возобновить к вечеру.
Так, в связи с выполнением работ на газопроводе среднего давления по улице Ореховой, с 9:00 до 17:00 (или до завершения работ) будут отключены от газоснабжения потребители жилых домов по следующим улицам:
- ул. Ореховая;
- ул. М.Демченко;
- 1-я Линия М. Демченко;
- 2-я Линия М. Демченко;
- 3-я Линия М. Демченко;
- 4-я Линия М. Демченко;
- 5-я Линия М. Демченко;
- 6-я Линия М. Демченко;
- 7-я Линия М. Демченко;
- 8-я Линия М. Демченко;
- 9-я Линия М. Демченко;
- 10-я Линия М. Демченко;
- 11-я Линия М. Демченко;
- ул. Просвещения.
Читайте также: Одесса запасается дровами: в городе ожидают дефицит газа.