отключение газа

Ключевые моменты:

  • Во вторник, 21 октября, в Одессе временно отключат газ на ряде улиц из-за ремонтных работ.
  • Работы проводит АО «Одессагаз» на газопроводе среднего давления по улице Ореховой.
  • Газоснабжение будет приостановлено с 9:00 до 17:00 (или до завершения работ).
  • Без газа останутся дома на улицах Ореховой, М. Демченко и линиях от 1-й до 11-й, а также на улице Просвещения.
  • Подачу газа планируют возобновить к вечеру.

Так, в связи с выполнением работ на газопроводе среднего давления по улице Ореховой, с 9:00 до 17:00 (или до завершения работ) будут отключены от газоснабжения потребители жилых домов по следующим улицам:

  • ул. Ореховая;
  • ул. М.Демченко;
  • 1-я Линия М. Демченко;
  • 2-я Линия М. Демченко;
  • 3-я Линия М. Демченко;
  • 4-я Линия М. Демченко;
  • 5-я Линия М. Демченко;
  • 6-я Линия М. Демченко;
  • 7-я Линия М. Демченко;
  • 8-я Линия М. Демченко;
  • 9-я Линия М. Демченко;
  • 10-я Линия М. Демченко;
  • 11-я Линия М. Демченко;
  • ул. Просвещения.

