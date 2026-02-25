Ламбривка без воды

Ключевые моменты:

  • Отключение воды: 26 февраля, с 10:00 до 16:00.
  • Ремонтные работы энергетиков, обесточивающих водопроводные объекты.
  • Адреса где не будет воды.

Где будет отключение воды

По информации Инфоксводоканала, в связи с ремонтными работами энергетиков 26 февраля временно будут обесточены некоторые объекты водопроводной инфраструктуры.

С 10:00 до 16:00 будет отсутствовать водоснабжение потребителей следующих районов:

  • ж/м «Лузановка» (г.Одесса);
  • бывший ж/м Котовского (г.Одесса);
  • г. Южное;
  • с. Иличенко, с. Корсунцы, с. Красноселка, с. Светлое, с. Александровка, с. Крыжановка, с. Лески, с. Фонтанка, с. Известнярка, с. Новая Дофиновка, пгт. Черноморское, с. Змиенково, с. Григоровка, с. Новые Беляри, с. Булдинка, с. Визирка, с. Беляри, с. Сычавка.

Напомним, 26 февраля, с 10:00 до 17:00 специалисты другой энергетической компании будут проводить аварийный ремонт оборудования. Отключение состоится в Пересыпском районе Одессы.

