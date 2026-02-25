Ключевые моменты:
- Отключение воды: 26 февраля, с 10:00 до 16:00.
- Ремонтные работы энергетиков, обесточивающих водопроводные объекты.
- Адреса где не будет воды.
Где будет отключение воды
По информации Инфоксводоканала, в связи с ремонтными работами энергетиков 26 февраля временно будут обесточены некоторые объекты водопроводной инфраструктуры.
С 10:00 до 16:00 будет отсутствовать водоснабжение потребителей следующих районов:
- ж/м «Лузановка» (г.Одесса);
- бывший ж/м Котовского (г.Одесса);
- г. Южное;
- с. Иличенко, с. Корсунцы, с. Красноселка, с. Светлое, с. Александровка, с. Крыжановка, с. Лески, с. Фонтанка, с. Известнярка, с. Новая Дофиновка, пгт. Черноморское, с. Змиенково, с. Григоровка, с. Новые Беляри, с. Булдинка, с. Визирка, с. Беляри, с. Сычавка.
Напомним, 26 февраля, с 10:00 до 17:00 специалисты другой энергетической компании будут проводить аварийный ремонт оборудования. Отключение состоится в Пересыпском районе Одессы.
