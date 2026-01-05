Ключевые моменты:

Лидерство Одесской области: регион впереди по объему возобновления электроснабжения после декабрьских атак на энергосети.

Электрики ДТЭК работают в сверхсложных условиях для возвращения света по домам.

Проблемы в Фонтанской громаде.

Частичное восстановление из-за повреждений от обстрелов в ноябре-декабре; временные графики отключений.

Электрики работают круглосуточно

По информации ДТЭК, Одесская область стала регионом с наибольшим количеством обновлений электроснабжения после массированных атак врага на энергетическую инфраструктуру в декабре. В течение прошлого месяца энергетики работали в сверхсложных условиях, чтобы вернуть свет в дома украинцев.

Стоит отметить, что в целом по стране было восстановлено єлектричество для 5 миллионов семей в более чем 2,6 тысячи населенных пунктов. Что касается Одесского региона, то здесь свет снова появился в 1,7 млн. домов. Кроме Одесской области, масштабные восстановления продолжались и в других регионах: Донетчина — 1,6 млн домов; Киев — 771 тыс. домов; Днепропетровщина — 595 тыс. домов; Киевщина – 400 тыс. домов.

Однако не во всех домах Одесской области возобновили электроснабжение. К примеру, у Фонтанской громаде до сих пор есть проблемы со светом из-за серьезных повреждений энергосетей от российских обстрелов.

По словам экспертов, текущие графики отключений – это лишь временное решение. Соответственно, полная стабильность возможна после завершения ремонтов.

Известно, что в ноябре-декабре атаки повредили ключевые объекты, ранее гарантировавшие громаде надежное электропитание. Поэтому для частичного восстановления электричества немедленно была введена резервная схема. Напряжение поступает из подстанций других операторов.

