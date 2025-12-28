Ключевые моменты:

Завтра, 29 декабря, в Одессе с 09:00 до 18:00 не будет газа по ряду адресов.

Причина – проведение ремонтных работ на газопроводе среднего давления в 2-м Лермонтовском переулке.

Под ограничения попадут заведения на пляжах Ланжерон и Отрада, а также теннисный клуб в Госпитальном переулке.

Об этом сообщает пресс-служба АО «Одессагаз».

По информации пресс-службы газовой компании, с проведением работ на газопроводе среднего давления в переулке 2-я Лермонтовском, 1/1, завтра ч 9:00 до 18:00 часов будет отсутствовать газоснабжение по следующим адресам:

пляж Ланжерон, 65-а – отель-ресторан «Skopele», «Веранда»;

пляж Ланжерон, 14 – центр отдыха «Пальма»;

пляж Ланжерон, 5 – отель-ресторан «Дядюшка Чао»;

пляж Ланжерон, 1-д – ресторанно-гостиничный комплекс «Причал 1»;

пляж Отрада, 1 – ресторан «Вилла Отрада», «Budha Beach»;

пров. Госпитальный, 1/1 – теннисный клуб «Belinsky Academy».

Потребителей просят заранее учесть это при планировании своих дел.

Как сообщалось ранее, сегодня из-за аварии на энергооборудовании без света осталась часть Белгород-Днестровского района Одесской области.

А в Одессе сегодня продолжаются аварийные отключения электроэнергии.