Ключевые моменты:

В Килии частично восстановлено электроснабжение критической инфраструктуры, но ситуация остается сложной.

В Измаиле отключения света продолжаются от 6 до 9 часов, включая объекты критической инфраструктуры.

Развернуты пункты обогрева и дополнительные «Пункти незламності».

Ситуация с электроснабжением в Килии и Измаиле 11 февраля

Ночная атака РФ 10 февраля повлекла за собой масштабный энергетический кризис на юге Одесщины. По состоянию на утро 11 февраля в Килии продолжаются проблемы с подачей электроэнергии. Сейчас удалось частично восстановить питание только для критической инфраструктуры. Полная стабилизация пока не достигнута.

В Измаиле также сохраняется непростая ситуация. Как сообщил глава Измаильской районной государственной администрации Родион Абашев, отключения света продолжаются от 6 до 9 часов в сутки. Это касается и объектов критической инфраструктуры. В других населённых пунктах района действуют почасовые графики отключений.

Накануне в Килии состоялось совещание под руководством главы Одесской областной государственной администрации Олега Кипера. Участники заслушали отчеты начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области и генерального директора ДТЭК о текущем положении дел и принятых мерах. По итогам встречи были определены дальнейшие шаги для стабилизации ситуации.

В Килии открыты дополнительные «Пункти незламності», где жители могут согреться, получить горячее питание и при необходимости остаться на ночь.

Сейчас все службы — спасатели, энергетики, представители местных властей и волонтеры — сосредоточены на помощи людям и скорейшей ликвидации последствий атаки.

