Ключевые моменты:
- 12 февраля с 06:00 до 18:00 в части Одесского района и Одессы временно отключат свет.
- Причина – аварийный ремонт оборудования, который проводит другая энергокомпания.
- Объекты критической инфраструктуры обещают обеспечить электроэнергией.
- После завершения работ подачу света будут восстанавливать постепенно, жителей просят не перегружать сеть.
По данным ДТЭК, работы продлятся с 06:00 до 18:00 часов. При этом объекты критической инфраструктуры обесточивать не планируется.
«После завершения работ энергетики будут постепенно заживлять дома клиентов и этот процесс также требует дополнительного времени. Пожалуйста, после появления света не включайте сразу все приборы в розетку. Это поможет снизить нагрузку на сеть, предотвратить аварии и быстрее восстановить электроснабжение в каждый дом», – сообщают в компании.
Энергетики обещают приложить максимум усилий, чтобы завершить ремонт как можно быстрее, добавили в ДТЭК.
