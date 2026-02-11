Ключевые моменты:

12 февраля с 06:00 до 18:00 в части Одесского района и Одессы временно отключат свет.

Причина – аварийный ремонт оборудования, который проводит другая энергокомпания.

Объекты критической инфраструктуры обещают обеспечить электроэнергией.

После завершения работ подачу света будут восстанавливать постепенно, жителей просят не перегружать сеть.

По данным ДТЭК, работы продлятся с 06:00 до 18:00 часов. При этом объекты критической инфраструктуры обесточивать не планируется.

«После завершения работ энергетики будут постепенно заживлять дома клиентов и этот процесс также требует дополнительного времени. Пожалуйста, после появления света не включайте сразу все приборы в розетку. Это поможет снизить нагрузку на сеть, предотвратить аварии и быстрее восстановить электроснабжение в каждый дом», – сообщают в компании.

Энергетики обещают приложить максимум усилий, чтобы завершить ремонт как можно быстрее, добавили в ДТЭК.

