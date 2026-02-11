Авария на подстанции в Усатово

Ключевые моменты:

  • 12 февраля с 06:00 до 18:00 в части Одесского района и Одессы временно отключат свет.
  • Причина – аварийный ремонт оборудования, который проводит другая энергокомпания.
  • Объекты критической инфраструктуры обещают обеспечить электроэнергией.
  • После завершения работ подачу света будут восстанавливать постепенно, жителей просят не перегружать сеть.

По данным ДТЭК, работы продлятся с 06:00 до 18:00 часов. При этом объекты критической инфраструктуры обесточивать не планируется.

«После завершения работ энергетики будут постепенно заживлять дома клиентов и этот процесс также требует дополнительного времени. Пожалуйста, после появления света не включайте сразу все приборы в розетку. Это поможет снизить нагрузку на сеть, предотвратить аварии и быстрее восстановить электроснабжение в каждый дом», – сообщают в компании.

Энергетики обещают приложить максимум усилий, чтобы завершить ремонт как можно быстрее, добавили в ДТЭК.

