Ключевые моменты:

  • Подозреваемый – бывший военный, который сознательно помогал врагу, разделяя антиукраинские взгляды.
  • В течение длительного времени он успел передать спецслужбам РФ более 40 точных координат.
  • Предатель сдавал позиции ПВО, средств РЕБ, а также шпионил за движением судов в портах.
  • Фигуранта задержали в ходе совместной операции СБУ Одесской, Донецкой и Луганской областей.

Работал со знанием дела: что именно успел «слить» задержанный

По информации Одесской областной прокуратуры, подозреваемый отлично понимал, какие именно объекты интересуют российскую армию. Для связи с куратором из ВС РФ он использовал Tелеграм.

Предатель сдавал позиции ПВО, средств РЕБ, а также шпионил за движением судов в портах

Мужчина передал врагу координаты более чем 40 объектов в Одесском районе. В фокусе его внимания были:

  • места дислокации подразделений Сил обороны и их тренировочные базы;
  • позиции украинской противовоздушной обороны (ПВО) и систем радиоэлектронной борьбы (РЕБ);
  • маршруты перемещения военной авиации.

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Кроме того, бывший военный фиксировал последствия российских ракетных и дроновых ударов по критической и портовой инфраструктуре, фактически помогая врагу корректировать огонь.

Охота за кораблями в одесских портах

Отдельной задачей агента было отслеживание морского трафика. Он детально описывал для спецслужб РФ движение как военных, так и гражданских транспортных судов. В своих отчетах предатель указывал точное время прохода кораблей, их тип, внешние признаки и даже грузоподъемность.

Всю эту информацию оккупанты использовали для планирования новых ударов по Одесскому региону.

Следствие продолжается.

Ранее в Одессе задержали депутата облсовета, который оформил бизнес на оккупантов.

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