Ключевые моменты:
- Подозреваемый – бывший военный, который сознательно помогал врагу, разделяя антиукраинские взгляды.
- В течение длительного времени он успел передать спецслужбам РФ более 40 точных координат.
- Предатель сдавал позиции ПВО, средств РЕБ, а также шпионил за движением судов в портах.
- Фигуранта задержали в ходе совместной операции СБУ Одесской, Донецкой и Луганской областей.
Работал со знанием дела: что именно успел «слить» задержанный
По информации Одесской областной прокуратуры, подозреваемый отлично понимал, какие именно объекты интересуют российскую армию. Для связи с куратором из ВС РФ он использовал Tелеграм.
Мужчина передал врагу координаты более чем 40 объектов в Одесском районе. В фокусе его внимания были:
- места дислокации подразделений Сил обороны и их тренировочные базы;
- позиции украинской противовоздушной обороны (ПВО) и систем радиоэлектронной борьбы (РЕБ);
- маршруты перемещения военной авиации.
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Кроме того, бывший военный фиксировал последствия российских ракетных и дроновых ударов по критической и портовой инфраструктуре, фактически помогая врагу корректировать огонь.
Охота за кораблями в одесских портах
Отдельной задачей агента было отслеживание морского трафика. Он детально описывал для спецслужб РФ движение как военных, так и гражданских транспортных судов. В своих отчетах предатель указывал точное время прохода кораблей, их тип, внешние признаки и даже грузоподъемность.
Всю эту информацию оккупанты использовали для планирования новых ударов по Одесскому региону.
Следствие продолжается.
Ранее в Одессе задержали депутата облсовета, который оформил бизнес на оккупантов.