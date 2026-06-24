Ключевые моменты:

Подозреваемый – бывший военный, который сознательно помогал врагу, разделяя антиукраинские взгляды.

В течение длительного времени он успел передать спецслужбам РФ более 40 точных координат.

Предатель сдавал позиции ПВО, средств РЕБ, а также шпионил за движением судов в портах.

Фигуранта задержали в ходе совместной операции СБУ Одесской, Донецкой и Луганской областей.

Работал со знанием дела: что именно успел «слить» задержанный

По информации Одесской областной прокуратуры, подозреваемый отлично понимал, какие именно объекты интересуют российскую армию. Для связи с куратором из ВС РФ он использовал Tелеграм.

Мужчина передал врагу координаты более чем 40 объектов в Одесском районе. В фокусе его внимания были:

места дислокации подразделений Сил обороны и их тренировочные базы;

позиции украинской противовоздушной обороны (ПВО) и систем радиоэлектронной борьбы (РЕБ);

маршруты перемещения военной авиации.

Кроме того, бывший военный фиксировал последствия российских ракетных и дроновых ударов по критической и портовой инфраструктуре, фактически помогая врагу корректировать огонь.

Охота за кораблями в одесских портах

Отдельной задачей агента было отслеживание морского трафика. Он детально описывал для спецслужб РФ движение как военных, так и гражданских транспортных судов. В своих отчетах предатель указывал точное время прохода кораблей, их тип, внешние признаки и даже грузоподъемность.

Всю эту информацию оккупанты использовали для планирования новых ударов по Одесскому региону.

Следствие продолжается.

Ранее в Одессе задержали депутата облсовета, который оформил бизнес на оккупантов.