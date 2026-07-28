Ключевые моменты:

38-летнего руководителя крюинга приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Весной 2024 года он передавал кураторам из РФ координаты ПВО, военных частей, Одесской телебашни и инфраструктуры морского порта.

Для разведки использовал поддельные документы журналиста, контролера «Инфоксводоканала» и общественника, а взамен рассчитывал на руководящую должность при оккупантах.

Наводил удары на ПВО и порт в обмен на «должность»

Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, апелляционный суд подтвердил законность приговора первой инстанции, вынесенного в июле 2025 года.

В суде прокуроры полностью доказали, что в марте 2024 года 38-летний директор компании, трудоустраивавшей моряков на торговые и рыболовецкие суда, добровольно пошел на сотрудничество со спецслужбами РФ. Уже в апреле того же года он активно сливал врагу координаты подразделений Сил обороны, позиций зенитно-ракетных комплексов ПВО, объектов Одесского морского порта и городской телебашни.

Главной мотивацией предателя была карьера: в случае захвата города оккупантами он рассчитывал получить руководящее кресло в «администрации» морского порта.

Для беспрепятственного сбора данных и фотофиксации закрытых объектов агент использовал «документы прикрытия», предоставленные российскими кураторами. Чтобы не вызывать подозрений, он регулярно менял образы, предъявляя удостоверения члена общественной организации, контролера «Инфоксводоканала» и журналиста.

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили и задержали злоумышленника в мае 2024 года. В ходе обыска у него изъяли мобильный телефон с прямыми доказательствами передаче разведданных стране-агрессору.

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