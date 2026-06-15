Ключевые моменты:
- Женщину обвиняют в шпионаже в условиях военного положения и арестовали без права на залог.
- Подозреваемая передавала врагу информацию о позициях ВСУ, военных объектах и критической инфраструктуре.
- Она организовала наблюдение через смартфон из гостиницы для корректировки атак на столицу.
Шпионаж в Одесской области: как работала вербовка
Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, ещё в декабре 2025 года женщина искала возможность помочь врагу и установила контакт через Telegram с представителем спецслужб России.
Ей поручили собирать и передавать сведения о расположении сил обороны Украины, военных объектах и инфраструктуре, а также помогать корректировать ракетно-дроновые удары.
В апреле 2026 года она отправила куратору фото с местом расположения мобильной огневой группы ПВО в Черноморске.
Далее представитель спецслужб РФ поставил новую задачу: уехать в Киевскую область, чтобы наблюдать за акваторией «Киевского моря» для корректировки атак. Женщина забронировала номер в загородном комплексе, установила смартфон с программой удалённого доступа и в течение двух недель вела скрытое видеонаблюдение.
По данным следствия, собранные данные использовались для планирования и корректировки ударов по Киеву и Киевской области.
Этой ночью российские войска в очередной раз массированно атаковали Киев. Масштабные разрушения и пожары зафиксировали практически по всему городу. В результате обстрела погибли пять человек, еще 35 получили ранения, среди пострадавших – двое детей.
В результате дроновой атаки вспыхнул пожар площадью около 800 квадратных метров на крыше Успенского собора Киево-Печерской Лавры, история которого начинается еще в XI веке.