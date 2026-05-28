СБУ разоблачила депутата облсовета и троих предпринимателей, работавших с оккупантами на Херсонщине.

Фигуранты перерегистрировали бизнес по законам РФ и получали российские субсидии.

Депутата задержали в Одессе, остальные подозреваемые остаются на оккупированной территории.

СБУ задержала депутата Херсонского облсовета в Одессе

По данным Службы безопасности Украины, депутат Херсонского областного совета во время оккупации левобережья Херсонщины продолжил вести бизнес под контролем российских властей.

Следствие утверждает, что он перерегистрировал свои украинские предприятия по российскому законодательству. Речь идет о компаниях, связанных с обслуживанием транспорта и выращиванием зерновых культур.

После этого предприятия продолжили работать уже по правилам оккупационной администрации и платили налоги в бюджет России.

В этом году депутат выехал с временно оккупированной территории в Одессу, где его задержали сотрудники СБУ.

По версии следствия, депутат действовал не один. Вместе с ним в схеме участвовали супруги владельцев аграрных предприятий и директор одной из компаний.

Следователи считают, что именно депутат координировал работу бизнеса в Каховском районе: получал разрешения от оккупационных властей на обработку земли, организовывал поставки топлива и набор работников.

Также он занимался регистрацией транспорта и сельхозтехники в российских структурах и контролировал подачу отчетности в оккупационные органы.

Другие фигуранты, по данным СБУ, подавали заявки в так называемое «министерство агропромышленного комплекса» оккупационной администрации Херсонской области, чтобы получить более 5 млн рублей российских субсидий.

Что грозит подозреваемым

Задержанному депутату уже сообщили о подозрении по статье о коллаборационной деятельности. Сейчас он находится под стражей.

Троим его сообщникам подозрение объявили заочно, поскольку они остаются на временно оккупированной территории левобережья Херсонской области.

В СБУ заявили, что продолжают устанавливать всех причастных к сотрудничеству с оккупационными властями и работе на Россию.