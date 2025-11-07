Ключевые моменты:

  • Опасных метеоявлений в Одессе и области завтра, 8 ноября, не ожидается.
  • Погода – облачная с прояснениями, без существенных осадков.
  • Ветер юго-восточный, 5–10 м/с.
  • Температура в Одессе: ночью 7-9 градусов тепла, днем 12-14 градусов.
  • В области: ночью 5-10, днем 11-16 градусов тепла, местами слабый туман.

Прогноз погоды в Одессе на 8 ноября

По Одессе на завтрашний день синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-9 градусов тепла, днем она поднимется до 12-14 градусов.

Прогноз погоды в Одесской области на 8 ноября

По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10°С, днем 11-16°С.

Автор фото – Владимир Богатырев

