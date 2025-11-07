Ключевые моменты:
- Опасных метеоявлений в Одессе и области завтра, 8 ноября, не ожидается.
- Погода – облачная с прояснениями, без существенных осадков.
- Ветер юго-восточный, 5–10 м/с.
- Температура в Одессе: ночью 7-9 градусов тепла, днем 12-14 градусов.
- В области: ночью 5-10, днем 11-16 градусов тепла, местами слабый туман.
Прогноз погоды в Одессе на 8 ноября
По Одессе на завтрашний день синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 7-9 градусов тепла, днем она поднимется до 12-14 градусов.
Прогноз погоды в Одесской области на 8 ноября
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 5-10°С, днем 11-16°С.
Автор фото – Владимир Богатырев
Спросить AI: