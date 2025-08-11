Ключевые моменты:

Поиски 4 пропавших моряков с катера “Станислав” продолжаются с мая 2022 года — уже более 3 лет;

Десантно-штурмовой катер затонул во время боя за остров Змеиный;

Родные надеются, что бойцы находятся в плену;

ВМС Украины и семьи призывают международное сообщество к действиям.

Во время операции в Черном море десантно-штурмовой катер «Станислав» был поражён российской ракетой и затонул. Как сообщили в Военно-морских силах Украины, часть экипажа удалось спасти, но четыре бойца до сих пор числятся пропавшими:

Александр Сухоруков

Владимир Ляшко

Сергей Тукмачев

Владислав Костюк

Родные не исключают, что моряки могут находиться в плену, и призывают к международному давлению на Россию для подтверждения списка удерживаемых лиц. ВМС Украины подчёркивают: «Надежда — в огласке и поддержке партнёров. Мы должны использовать все инструменты, чтобы вернуть наших ребят домой.»

Справка ОЖ:

7 мая 2022 года, во время штурма острова Змеиного, в 20 метрах от острова, десантно-штурмовой катер «Станислав» был поражен российской ракетой, выпущенной из российского самолета. Ракета попала в машинное отделение, после чего в течение 20 секунд катер затонул на глубине около 20 метров. Трех членов экипажа удалось спасти, а пятеро пропали без вести.

Среди пропавших без вести был старший матрос Андрей Ситявин, тело которого было поднято из затонувшего катера год назад. Далее последовали долгие месяцы ожидания ДНК-экспертизы.

В Одессе с Андреем Ситявиным простились 26 июня 2025 года. Похоронили Героя в его родном городе — Николаеве.

