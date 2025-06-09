По информации Филиала «Южный лесной офис» ГП «Леса Украины», еще год назад эти территории пустовали, а сейчас выращивают саженцы, посаженные весной 2025-го и осенью 2024 года.

«Еще год назад здесь рос бурьян. Благодаря инвестициям предприятия питомники восстановлены — получили оборудование для обработки почвы, полива, затеняющие сетки, чтобы сохранить сеянцы от жаркого южного солнца. Сформирован персонал», — рассказывают в филиале.

Весной 2026 года планируется получить 25 млн сеянцев. Этот объем позволит облесить 4-5 тысяч гектаров.

Значительная часть посадочного материала будет направлена на восстановление лесов деоккупированных территорий, которые в этом году присоединятся к ГП «Леса Украины».

Напомним, депутаты Одесского областного совета подготовили обращение к Президенту Украины и Верховной Раде, призывая продлить мораторий на экспорт необработанной древесины.

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