Ключевые моменты:

Логистика россиян на Кинбурской косе практически разрушена, враг начал эвакуацию подразделений.

В ночь на 23 июня массированной атаке подверглись объекты в Керчи и на Керченском полуострове.

Российские войска продвинулись на восточные окраины Лимана.

Дальность украинских ударов вглубь РФ превысила 2 000 км благодаря новым беспилотникам.

Южный фронт: изоляция Кинбурнской косы и пожары в Крыму

На Кинбурнской косе Силам обороны Украины удалось практически полностью отрезать каналы снабжения оккупационных войск.

Как сообщил командующий оперативно-тактической группировкой «Одесса» Денис Носиков, украинские военные системно уничтожают технику врага дронами средней дальности при попытках подтянуть новые орудия ночью или в тумане.

Из-за прекращения поставок боеприпасов, топлива и продовольствия, по данным разведки, россияне начали эвакуацию своих подразделений с косы. Освобождение этой территории имеет стратегическое значение, так как обезопасит прибрежную зону Одессы и Николаева, а также откроет путь к Крыму.

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Оккупированный Крым в ночь на 23 июня подвергся мощным ударам. По данным мониторинговых каналов, зафиксированы многочисленные пожары:

В Керчи на железнодорожной станции Южная;

На нефтетерминале в Керчи (повторно после атаки 21 июня);

В районе позиций ПВО С-300/С-400 на въезде в Керчь и в поселке Бегерово;

На электрической подстанции севернее села Николаевка, обслуживающей насосную станцию.

Спутниковые снимки также подтверждают очаги возгорания на Керченском полуострове и в порту Кавказ.

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Восточный фронт: продвижение врага в районе Лимана

На Донецком направлении фиксируется ухудшение ситуации для ВСУ. Согласно данным аналитиков DeepState и видеоматериалам с мест боев, российские войска проникли в Лиман и пытаются закрепиться на его восточных окраинах.

Основная зона активности противника сосредоточена в Серебрянском лесничестве, где оккупанты передвигаются и пытаются продвинуться в глубину.

Украинские пилоты БПЛА ведут активную работу по уничтожению живой силы врага, однако максимально неприятная и критическая ситуация складывается на участке Ямполь — Озерное, что требует оперативных контрмер со стороны высшего военного командования.

Аналитика ISW: Украина выжигает ближний и дальний тыл оккупантов

Эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают стремительный рост глубины и интенсивности украинских ударов в мае и июне 2026 года. Средняя дальность атак ВСУ выросла от нескольких километров до нескольких десятков километров.

Французский военный аналитик Клемент Молин подтвердил, что только за последние полтора месяца на оккупированных территориях было уничтожено не менее 500 российских грузовиков и логистических средств.

Если в мае ВСУ активно атаковали тылы «Восточной группировки войск» РФ на направлении Гуляйполя и трассы М-14 (Ростов — Крым), то в июне огневой акцент сместился на Крым, Херсонщину, а также ближние тылы в Донецкой области (Покровск, Константиновка, Славянск).

Всего за два месяца подтверждено более 350 успешных ударов средней дальности.

А то же время Украина развернула масштабную кампанию против российской нефтяной инфраструктуры. По словам президента Владимира Зеленского, новейшие отечественные беспилотники Fire Point уже поражают цели на глубине до 2 070 километров, а в ближайшей перспективе дальность увеличится до 3 000 км.

Эффективность подтверждается динамикой точных ударов по нефтебазам РФ: в апреле зафиксировано 18 атак, в мае — 33, а за неполный июнь — уже 28 результативных попаданий.