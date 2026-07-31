Ключевые моменты:

Анонимные Telegram-каналы регулярно публикуют «списки улиц», куда якобы ударят ракеты.

Такие сообщения не подтверждаются официальными источниками.

Психолог назвал подобные публикации возможным «психологическим мародерством».

Эксперты советуют получать информацию только из официальных каналов и проверенных СМИ.

Что обнаружили эксперты

Специалисты Института массовой информации проанализировали публикации украинских Telegram-каналов и выяснили, что сообщения с якобы точными адресами будущих российских ударов появляются регулярно и массово распространяются анонимными ресурсами.

Как правило, в таких постах перечисляют районы, улицы и даже отдельные дома, создавая впечатление, будто авторам заранее известны планы российских военных. При этом никаких доказательств происхождения такой информации не приводится.

По данным исследования, один из подобных постов всего за несколько минут перепечатали более двух десятков Telegram-каналов.

Эксперты подчеркивают: ни Воздушные силы ВСУ, ни другие официальные структуры никогда заранее не публикуют перечни улиц или домов, по которым якобы готовятся удары. Военные информируют только о типах воздушных целей, направлении их движения и последствиях атак.

Почему это опасно

Психолог, психотерапевт и соучредитель платформы Treatfield Илья Полудённый считает, что подобные публикации могут быть способом манипулирования людьми.

«Если никто не знает, куда именно прилетит, но при этом распространяется заведомо ложная информация о конкретных районах или улицах, это эксплуатация человеческих страхов и нажива на эмоциях. Такое можно считать психологическим мародерством», – отметил эксперт.

По его словам, подобные сообщения способны усилить тревогу, особенно если человек увидел в списке улицу, где живет сам или его близкие.

Что советуют жителям Одессы

Во время воздушной тревоги ориентироваться стоит прежде всего на сообщения Воздушных сил Украины, областных военных администраций, ГСЧС и проверенных средств массовой информации.

Если в Telegram появляется публикация с утверждением, что «через несколько дней ударят именно по вашей улице», без ссылки на официальный источник, воспринимать ее как достоверную информацию не следует.

Главное правило остается неизменным: во время объявления воздушной тревоги необходимо пройти в укрытие независимо от того, что пишут анонимные каналы.

Напомним, июль 2026 года стал самым тяжелым месяцем для Одесского региона по интенсивности ракетных ударов с начала полномасштабного вторжения. По данным мониторинговых каналов, за последние 30 суток день враг выпустил по области рекордное количество ракет – около 226 единиц, а также сотни ударных беспилотников.