Как сообщили сегодня на странице Сафьяновской сельской территориальной громады в «Фейсбуке», Иван Ширшов родился в 2000 году и был жителем села Ларжанка. Несмотря на молодой возраст, он занимал ответственную должность – был главным сержантом и командовал отделением ударных беспилотных авиационных комплексов (БпЛА).

Его жизнь оборвалась далеко от родного дома, в стенах киевской больницы, где врачи до последнего сражались за его спасение. К сожалению, ранения оказались слишком тяжелыми.

Побратимы и близкие вспоминают Ивана как человека исключительной чести и внутренней стойкости. Он был из тех, кто не искал громких слов, но всегда был рядом, когда требовалась поддержка.

«Выдержанный в решениях, ответственный в поступках, он излучал спокойную уверенность и внутреннюю стойкость. Не искал громких слов, но всегда был там, где нужна была поддержка. Надежный товарищ, преданный сын своей земли, он жил с глубоким чувством долга и любви к Украине.

Ему было всего 25… Впереди была целая жизнь, полная мечтаний и надежд. Но он отдал ее за каждого из нас», – говорят о герое в родной громаде.

Дату и место прощания с Иваном Ширшовым в громаде пока не сообщают.

