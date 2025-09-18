Ключевые моменты:

В Одессе и других городах действовала преступная группа, которая присваивала пожертвования для ВСУ;

Шестеро задержанных в военной форме распределялись по городам и устанавливали ящики для сбора наличных.

Фигурантам грозит до 7 лет тюрьмы, расследование продолжается.

Как сообщили в Службе безопасности, в Днепре, Харькове, Одессе и Каменском задержаны шестеро участников преступной группы, действовавшей под прикрытием благотворительного фонда. Они собирали деньги якобы на нужды военных, но лишь 10% поступало на фронт, а остальное делилось между участниками схемы.

Только в одном эпизоде задокументировано присвоение 556 тысяч гривен.

Читайте также: С пачкой денег в трусах: журналисты опубликовали видео с сыном главы одесского благотворительного фонд

Среди задержанных оказались как местные жители, так и ветераны, переодетые в военную форму для конспирации.

Для сбора пожертвований они распределялись по разным городам, где на центральных улицах устанавливали ящики для наличных денег.

По материалам следствия, фигурантам уже объявлены подозрения, им грозит до 7 лет тюрьмы с конфискацией имущества, расследование продолжается.

Еще по теме: Оглашен приговор псевдоволонтерше из Одесской области, которая обманула родственников без вести пропавших военнослужащих