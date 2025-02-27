Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Правоохранители установили, что 45-летний основатель благотворительного фонда обращался в письмах к предпринимателям о сборе средств на амуницию для наших военных, которые защищают страну от российского агрессора. Впрочем, большую часть денег, которые поступали на счета организации, руководитель использовал на собственное обогащение.

По информации СМИ, речь идет о бывшем депутате Лиманского райсовета Сергее Кривенко, который основал БФ «Аджалык».

Сейчас доказано, что за девять месяцев “благодетель” получил пожертвований на сумму более пяти миллионов гривен, из которых присвоил 3 миллиона 381 тыс. грн.

Под предлогом своей благотворительной деятельности правонарушитель выехал из Украины и начал скрываться.

Ему сообщено о подозрении в незаконном использовании благотворительных пожертвований с целью получения прибыли, совершенном во время военного положения по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск.

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