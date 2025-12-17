В канун новогодних праздников «Инфоксводоканал» провел важную благотворительную акцию. Около 50 сотрудников компании разных подразделений стали донорами и сдали кровь в пользу тяжелобольных и раненых защитников Украины. Донорский пункт, обустроенный специалистами областной станции переливания крови, работал непосредственно в помещении компании.

Инженеры, бухгалтеры, сотрудники абонентских отделов и «Городканализации» объединились ради доброго дела. Большинство из них уже не в первый раз участвуют в донорском движении.

Водитель компании Вячеслав Вербицкий, имеющий редкую четвертую группу крови, сделал свою восьмую донацию. Он объясняет свое желание помогать:

— Я делаю это, чтобы сделать что-то хорошее для наших защитников.

Акция стала отличным примером солидарности и важным вкладом в поддержку военных.

Компания призывает другие организации и предприятия продолжать такую важную традицию. Каждая донация — это шанс спасти чью-то жизнь.