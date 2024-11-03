С пачкой денег в трусах: журналисты опубликовали видео с сыном главы одесского благотворительного фонда

В одних трусах, зато со справкой

На днях в сети распространилось видео, на котором молодой человек разгуливает по дому в одних трусах и развлекается, засовывая пачки с достаточно крупной суммой денег себе… скажем так, в нижнее белье.

Видео, а также фото, на котором Фомин лежит на кровати, а рядом с ним рассыпаны купюры по 500 и 1000 гривен, обнародовали на днях журналисты местного издания «Думская».

Показательно, что при этом, как сообщается, у мужчины имеется справка об инвалидности и, соответственно, непригодности к военной службе якобы из-за подагры, выданная недавно уволенной с должности руководительницей Одесского областного центра медико-социальной экспертизы Еленой Станиславовой.

«Согласно диагнозу у него огромные проблемы с ногами и он почти не может ходить, что в ролике совсем незаметно», – комментирует «Думская».

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«Кто же дома в трусах не ходит?»

Глава фонда «Вера. Надежда. Любовь» Татьяна Семикоп прокомментировала обнародованные фото и видео. Она подтвердила, что мужчина на видео – ее сын, но подчеркнула, что он не является заместителем председателя ее фонда, а деньги на видео также не имеют отношения к фонду, а публикация «компромата» – месть его бывшей жены.

«Это мстит бывшая жена. Я в этом живу уже два года. Вы не поверите, но она даже письма в ООН писала. У меня другой заместитель главы фонда. И мне досадно, что из-за таких ее действий страдает репутация фонда. Что до того, что он в трусах, то кто же дома в трусах не ходит? Вообще это личное. Я считаю, что распространение таких видео – уголовное правонарушение», – цитирует главу фонда «Интент».

В то же время, как отмечает издание, на сайте благотворительного фонда указывается, что Евгений Фомин все же является вторым заместителем главы правления организации.

«Это видео снято два года назад»

Позже, пишет «Думская», с ними связался сам фигурант скандала Евгений Фомин – мужчина записал видеообращение, в котором изложил свою версию произошедшего.

По его словам, во-первых, это видео было снято еще в начале войны, то есть ему уже почти три года.

«Во-вторых, с чего вы взяли, что это благотворительные средства? Как я вообще мог бы снять деньги со счета организации, если в организации существует исключительно безналичный расчет?.. Деньги на видео – это буквально все мои сбережения, которые я снял с личного счета для того, чтобы отправить жену, сына и маму в Европу на первые месяцы войны», – уверяет Евгений Фомин.

Кроме того, он подтвердил, что действительно имеет инвалидность, но с 2023 года, тогда как видео было записано раньше.

«Я получил инвалидность не для того, чтоб получить отсрочку от мобилизации – я и так бы ее имел из-за того, что у меня больше 7 лет есть хроническое заболевание, а также на моем содержании отец с инвалидностью», – поясняет Евгений Фомин.

Он также объяснил появление в публичном пространстве этого видео местью своей бывшей жены, которая «проиграла все суды после нашего развода и просто уже не знает, как мне еще можно отомстить».

Как говорится, верим?..

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