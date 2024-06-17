Оглашен приговор псевдоволонтерше из Одесской области, которая обманула родственников без вести пропавших военнослужащих

Оглашен приговор псевдоволонтерше из Одесской области, которая обманула родственников без вести пропавших военнослужащих

32-летняя женщина обманула родственников четырех без вести пропавших военнослужащих. За содеянное она получила 3 года лишения свободы с испытательным сроком. Ее обязали возместить потерпевшим нанесенный ущерб.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

В марте 2023 года женщина в социальных сетях организовала сбор данных о пропавших без вести воинах ВСУ. В дальнейшем эти сведения она использовала для своей корыстной цели.

Злоумышленница звонила близким людям и родственникам по номерам телефонов, которые они оставляли под сообщениями с призывами помочь разыскать родных, представлялась волонтером и сообщала, что их родственников нашлись и они живы.

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Играя на эмоциях родственников, она вводила их в заблуждение сообщениями, что военнослужащие находятся в госпитале в Бахмуте и нуждаются в деньгах на лечение, питание и транспортировку в безопасное место, и просила сбросить на ее банковский счет средства. Суммы колебались от нескольких сот до нескольких тысяч гривен. Деньги оставляла она себе.

В ходе следствия полицейские установили, что обманутые люди отправили мошеннице более 9 тысяч гривен.

Обвинительный акт направили в суд, который признал обвиняемую виновной и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком полтора года.

Напомним, студент полтавского вуза обманул одесситку более чем на миллион гривен, создав фальшивый аккаунт, который отличался от профиля известного волонтера всего одной лишней точкой в адресе.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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