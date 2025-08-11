Ключевые моменты:

В 4-этажном доме на Балковской частично обрушилось перекрытие чердака над лестницей;

Последствия: заблокированы входы в квартиры на 4-м этаже;

Спасатели разблокировали входы — никто не пострадал.

Вечером 10 августа в Приморском районе Одессы, на улице Балковской, произошло частичное обрушение перекрытия чердачного помещения над лестничной клеткой на четвертом этаже четырехэтажного жилого дома. В результате происшествия были заблокированы входные двери квартир на этом уровне.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

На место прибыли спасатели, которые разблокировали выходы и демонтировали аварийные конструкции, угрожавшие дальнейшим обрушением. К счастью, обошлось без пострадавших.

Читайте также: В центре Одессы обрушился балкон (фото)