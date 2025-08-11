Ключевые моменты:
- В 4-этажном доме на Балковской частично обрушилось перекрытие чердака над лестницей;
- Последствия: заблокированы входы в квартиры на 4-м этаже;
- Спасатели разблокировали входы — никто не пострадал.
Вечером 10 августа в Приморском районе Одессы, на улице Балковской, произошло частичное обрушение перекрытия чердачного помещения над лестничной клеткой на четвертом этаже четырехэтажного жилого дома. В результате происшествия были заблокированы входные двери квартир на этом уровне.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
На место прибыли спасатели, которые разблокировали выходы и демонтировали аварийные конструкции, угрожавшие дальнейшим обрушением. К счастью, обошлось без пострадавших.
