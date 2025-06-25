Ключевые моменты:

В Одессе простятся со старшим матросом десантно-штурмового катера «Станислав» Андреем Ситявиным;

Тело Андрея подняли с затонувшего катера год назад. А далее последовали долгие месяцы ожидания ДНК-экспертизы;

Чин похорон и прощание с погибшим моряком состоится в Одессе в четверг, 26 июня;

Штурмовой катер «Станислав» затонул после удара российской ракетой в 20 метрах от острова Змеиного 7 марта 2022 года;

Общественную организацию «Объединенные морем» основали семьи пропавших без вести защитников.

Как рассказали в общественной организации «Объединенные морем», тело Андрея было поднято с затонувшего катера еще год назад. Далее последовали долгие месяцы ожидания ДНК-экспертизы, процесс которой был затруднен из-за того, что парень был сиротой.

«И мы ждали. Да, мы знали, что это он, потому что на это указывали все прямые доказательства. Но протокол является обязательным. И мы продолжали весь этот год писать за всех наших 16 ребят, пока не получили официального подтверждения… И это было тяжелее всего…

Ситявин Андрей Сергеевич – старший матрос с десантно-штурмового катера «Станислав», который принимал участие в героическом противостоянии врагу в бою за освобождение о.Змеиный. Погиб как герой – на боевом посту с оружием в руках. Герои умирают, но память о них живет в наших действиях», – пишут в организации.

Чин похорон и прощание с Андреем Ситявиным состоится в Одессе в четверг, 26 июня. Затем траурная церемония отправится в родной город Андрея – Николаев, где он будет похоронен на Аллее Славы как Герой.

О времени и месте прощания общественники из соображений безопасности оповестят всех желающих в частных сообщениях.

Справка ОЖ:

7 мая 2022 года, во время штурма острова Змеиного, в 20 метрах от острова, десантно-штурмовой катер «Станислав» был поражен российской ракетой, выпущенной из российского самолета. Ракета попала в машинное отделение, после чего в течение 20 секунд катер затонул на глубине около 20 метров. Трех членов экипажа удалось спасти, а пятеро пропали без вести. Среди пяти пропавших без вести был и Андрей Ситявин.

Общественную организацию «Объединенные морем» основали семьи пропавших без вести защитников – членов экипажей катера «Станислав», а также катера «Славянск», который также был поражен вражеской ракетой 3 марта 2022 года, когда осуществлял разведку в районе Кинбурской косы. В ходе поисково-спасательной операции восемь членов экипажа удалось спасти, а 11 моряков пропали без вести.

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