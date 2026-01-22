Ключевые моменты:

На укрытия для одесских пляжей планируют потратить 35 млн гривен.

Планируется установить 5–7 мобильных укрытий вместимостью до 100 человек.

Укрытия будут соответствовать новому государственному стандарту.

Укрытия на пляжах Одессы: планы городских властей

Постоянная комиссия Одесского городского совета по вопросам чрезвычайных ситуаций, экологии и цифровой трансформации рассмотрела изменения в муниципальную программу защиты населения. Одно из ключевых предложений — выделить 35 миллионов гривен на покупку мобильных укрытий для пляжей.

Решение обсуждали на заседании комиссии 20 января. На следующей встрече депутаты планируют заслушать управление инженерной защиты, которое готовит детальную информацию по проекту.

Согласно планам, город хочет приобрести от пяти до семи первичных мобильных укрытий. Каждое из них будет рассчитано на 50–100 человек, а стоимость одного укрытия составит от 5 до 7 миллионов гривен. Установить их планируют до начала курортного сезона.

Укрытия разместят на побережье Одессы. Точное количество и список локаций определят позже — в зависимости от того, сколько укрытий удастся закупить. Все конструкции будут соответствовать новому государственному стандарту Украины.

В первую очередь речь идет о пляжах, которые находятся в коммунальной собственности. Также городские власти планируют провести переговоры с арендаторами пляжей, чтобы такие укрытия появились и на арендованных территориях. Сейчас подобное укрытие уже установлено на инклюзивном пляже на 11-й станции Большого Фонтана.

В горсовете также напомнили, что укрытия, которые ранее закупали для учебных заведений, не подходят для использования на пляжах. Они не имеют противорадиационной защиты и не получили согласование от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, поэтому сейчас хранятся на складах и не используются.

