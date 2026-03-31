Ключевые моменты:

В Пересыпском районе Одессы проверка документов переросла в потасовку с применением оружия.

Военнослужащий ТЦК получил ножевое ранение.

Прохожие пытались помешать группе оповещения и заблокировали выезд авто, после чего сотрудник ТЦК выстрелил из «травмата» в сторону одного из них.

Оба пострадавших госпитализированы.

Согласно официальным данным областного управления Нацполиции, информацию о происшествии правоохранители получили в ходе мониторинга соцсетей, после чего на место выехала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным полиции, конфликт вспыхнул во время мобилизационных мероприятий. Сообщается, что военные выявили мужчину, нарушившего правила воинского учета. При попытке доставить его в ТЦК, тот ударил военнослужащего ножом.

В это же время в ситуацию вмешались прохожие. Очевидцы попытались помешать действиям группы оповещения и заблокировали выезд автомобиля с придомовой территории. В ходе возникшей потасовки сотрудник ТЦК применил травматическое оружие, ранив одного из гражданских.

На данный момент оба пострадавших находятся в больнице. Полиция продолжает работать на месте, устанавливая все обстоятельства и участников конфликта. Информация будет обновляться по мере поступления официальных данных.

