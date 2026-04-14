Без тарифов на парковку у одесских пляжей: горсовет не утвердил стоимость часа в сезон 2026 года.

Необходимо решение совета, чтобы рассчитать тарифы и закупить знаки.

Сколько будет стоить парковка у моря

В городском совете Одессы пока не определили стоимость парковочного часа на площадках побережья во время пляжного сезона 2026 года.

На заседании постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству директор КП «Одестранспарксервис» Евгений Тябус пояснил, что для расчета тарифов городской совет должен сначала официально назначить предприятие оператором этих парковок.

Добавим, что сезон парковки продлится с 1 мая по 30 сентября. Однако ближайшее заседание совета запланировано на 29 апреля, что существенно ограничивает сроки.

По словам Тябуса, предприятие должно закупить информационные знаки со стоимостью часа парковки и часами работы площадок. Но тарифы еще не рассчитаны – для этого нужно решение сессии. Именно поэтому чиновник считает, что запуск работы паркомест состоится не раньше июня.

Представитель департамента транспорта добавил, что без шлагбаумов избежать пробок помогут парковочные инспекторы. Также обсуждают льготы для многодетных семей, но для их введения понадобится внести изменения в решение исполкома. В мэрии изучается механизм верификации статуса таких семей.

Добавим, что в марте КП «Одестранспарксервис» обнародовало схемы полтысячи пляжных парковок. Речь идет о площадках у пляжей «Ланжерон», «Дельфин», «Золотой берег», а также на Фонтанской дороге от ул. Львовской до ул. Горшина.