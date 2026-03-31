Ключевые моменты:
- Специалисты КУ «СМЭП» вернули в строй светофоры в центре города и на Пересыпи.
- На улице Лип отремонтировали островок безопасности, разбитый в ДТП.
- В городе становится больше спецпарковок для водителей с инвалидностью.
Как рассказали в пресс-службе одесской мэрии, один из самых сложных участков – угол улиц Ришельевской и Еврейской. Светофор здесь серьезно пострадал во время недавней атаки, поэтому бригадам «СМЭП» пришлось заново прокладывать кабели и менять разбитые секции. Также стабильную работу оборудования обеспечили в районе 219-го номера на Николаевской дороге.
Помимо ремонта светофоров, на улице Ивана и Юрия Лип восстановили островок безопасности, который недавно протаранил автомобиль. Кроме того, подразделение, отвечающее за дорожные знаки, начало обновлять информационные таблички на остановках общественного транспорта по всему городу.
Параллельно коммунальщики делают город удобнее для всех: сейчас в разных районах Одессы наносят разметку и устанавливают знаки для новых парковочных мест, предназначенных для водителей с инвалидностью.
