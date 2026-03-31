Ключевые моменты:

  • Специалисты КУ «СМЭП» вернули в строй светофоры в центре города и на Пересыпи.
  • На улице Лип отремонтировали островок безопасности, разбитый в ДТП.
  • В городе становится больше спецпарковок для водителей с инвалидностью.

Как рассказали в пресс-службе одесской мэрии, один из самых сложных участков – угол улиц Ришельевской и Еврейской. Светофор здесь серьезно пострадал во время недавней атаки, поэтому бригадам «СМЭП» пришлось заново прокладывать кабели и менять разбитые секции. Также стабильную работу оборудования обеспечили в районе 219-го номера на Николаевской дороге.

В Одессе ремонтируют светофор

Помимо ремонта светофоров, на улице Ивана и Юрия Лип восстановили островок безопасности, который недавно протаранил автомобиль. Кроме того, подразделение, отвечающее за дорожные знаки, начало обновлять информационные таблички на остановках общественного транспорта по всему городу.

В Одессе устанавливают информационные таблички

Параллельно коммунальщики делают город удобнее для всех: сейчас в разных районах Одессы наносят разметку и устанавливают знаки для новых парковочных мест, предназначенных для водителей с инвалидностью.

Читайте также: Вызываем эвакуатор: в Одессе предупредили любителей парковки на трамвайных путях.

