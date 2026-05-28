Ключевые моменты:

В ВМС не считают морские дроны серьёзной угрозой именно для пляжей Одессы

После взрыва в Одесском порту повреждения получил учебный парусник «Дружба»

Россия продолжает испытывать и совершенствовать морские беспилотники

При обнаружении подозрительных предметов в воде следует сразу покинуть побережье и вызвать службы

После взрыва в Одесском морском торговом порту 25 мая и повреждения учебного парусника «Дружба» у одесситов возник новый вопрос — могут ли российские морские дроны представлять опасность для людей на побережье во время пляжного сезона. «Одесская жизнь» обратилась за комментарием к спикеру ВМС ВСУ Дмитрию Плетенчуку и проанализировала, насколько реальна такая угроза для отдыхающих.

Могут ли морские дроны РФ представлять опасность для пляжей Одессы

В одесском медиапространстве в последние дни активно обсуждают возможность применения Россией морских беспилотных систем в Чёрном море. Причиной стал взрыв, который 25 мая прогремел на территории Одесского морского торгового порта.

После этого ряд медиа сообщил об атаке вражеских морских дронов, в результате которой был повреждён учебный парусник «Дружба».

Однако спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что в одном из портов сдетонировало взрывоопасное устройство. Что именно стало причиной взрыва, он не уточнил. По его словам, обошлось без жертв, а сам парусник, несмотря на повреждения, остался на месте.

На фоне начала активного пляжного сезона у многих одесситов возник логичный вопрос: могут ли подобные морские дроны быть опасными для людей, отдыхающих у моря.

Как пояснил Дмитрий Плетенчук в комментарии «Одесской жизни», сейчас морские беспилотные системы вряд ли будут представлять серьёзную угрозу именно для отдыхающих.

— Любые подобные системы довольно дорогостоящие, поэтому россияне будут использовать их прежде всего для крупных целей: кораблей или гидротехнических сооружений, — отметил спикер ВМС.

В то же время он подчеркнул: опасность может возникать в других ситуациях — например, если повреждённый дрон или его части начнут дрейфовать в море.

— Поэтому к ним, как и к любым незнакомым предметам в воде или на побережье, следует относиться осторожно и не приближаться, — подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Спикер ВМС также напомнил алгоритм действий для людей, которые заметят подозрительный объект возле моря.

— Если вы видите какой-либо предмет, похожий на дрон, его обломок или мину, необходимо немедленно покинуть воду и вызвать соответствующие службы, отойти на максимально дальнюю дистанцию — от 1 км и более, — подчеркнул он.

Россия уже пыталась использовать морские дроны против Украины

Попытки использования Россией морских беспилотников для ударов по Украине фиксируются ещё с 2023 года.

Так, в феврале 2023 года тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал об атаке надводных беспилотников на мост в Затоке Одесской области. Позже глава ГУР Кирилл Буданов рассказывал и о попытке атаки на город Южный. По его словам, тогда беспилотники взорвались ещё в российских территориальных водах и не достигли своих целей.

Уже в этом году, 23 апреля, украинские военные уничтожили российский морской беспилотный катер ещё до того, как он приблизился к одному из портов.

Несмотря на это, массового применения морских БПЛА Россией пока не фиксируется. Основным инструментом атак остаются воздушные дроны и ракеты.

В то же время Россия продолжает разрабатывать новые модели морских беспилотников. Среди них — катер-носитель «Скорлупа», который, по заявлениям российской стороны, может нести FPV-дроны, а также морские БПЛА «Скат», «Бриз», «Тритон» и другие системы.

Эксперты отмечают, что российские морские дроны до сих пор имеют ряд технических проблем — от сложностей со связью до нехватки опыта их эффективного применения в Чёрном море.

