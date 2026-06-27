Ключевые моменты:

С 1 сентября 2026 бесплатное горячее питание будут получать ученики всех классов, а не только начальной школы.

Программой планируется охватить более 90 тысяч школьников Одессы.

В городе восстанавливают и модернизируют пищеблоки, решают кадровые вопросы и изменяют график питания.

Новое школьное меню разрабатывается и обсуждается вместе с родителями.

Одесса готовит масштабные изменения

С 1 сентября 2026 г. в одесских школах бесплатным горячим питанием будут обеспечивать не только учеников начальных классов, но и школьников базового и старшего звена.

Для реализации масштабной программы Одесский городской департамент образования и науки уже проводит комплексную подготовку. Ожидается, что новшество охватит более 90 тысяч детей. Одной из главных задач является возобновление работы пищеблоков, часть которых перестала функционировать еще во время пандемии COVID-19, а также после начала полномасштабной войны.

В настоящее время специалисты оценивают возможности коммунальных заведений, работают над модернизацией кухонь, решением кадровых вопросов и адаптацией графиков питания в соответствии с расписанием занятий и продолжительностью перерывов.

По предварительным расчетам, в новом учебном году количество работающих пищеблоков планируется увеличить с 58 до 71 из имеющихся 110.

Заведения, где уже завершили капитальный ремонт и установили современное оборудование, готовы принимать учащихся. В то же время в части школ остается проблема устаревшей техники — иногда до сих пор используют оборудование, которое эксплуатируется еще с 1970-х годов.

Поскольку одновременное обновление всех пищеблоков требует значительных средств, город привлекает финансирование из государственного бюджета. К слову, за счет субвенции уже идет капитальный ремонт пищеблока в лицее №86.

Добавим, что в тех учебных заведениях, где запуск кухонь пока невозможен, горячие обеды будут доставлять по системе кейтеринга.

Кроме того, городские власти вместе с родителями обсуждают новое школьное меню.

Напомним, “Фабрика Смаку” годами доминирует на рынке школьного питания Одессы. Родители и школьники массово жалуются на обеды в школах. Кроме того, компания фигурирует в уголовных производствах по бюджетным средствам, а тендеры на сотни миллионов гривен часто проходят без конкуренции.