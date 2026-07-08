Ключевые моменты:

  • Дипломы с отличием получили 836 выпускников Одессы.
  • Это примерно каждый седьмой выпускник города.
  • Лучших учеников чествовали в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.
  • Выпускникам пожелали успешного поступления в высшие учебные заведения.

В Одессе дипломы с отличием получили 836 выпускников городских школ. Об этом сообщили в мэрии города.

Торжественная церемония награждения лучших выпускников состоялась накануне в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. В этом году, по данным городских властей, школу с отличием окончил примерно каждый седьмой одиннадцатиклассник.

Одесские выпускнмки-2026

Выпускники 2026 года у здания Одесской Оперы

Поздравить выпускников пришли представители городской власти. Исполняющий обязанности городского головы Игорь Коваль отметил, что нынешнему поколению школьников пришлось получать образование в непростых условиях полномасштабной войны, воздушных тревог и постоянных угроз безопасности.

Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак поблагодарил выпускников, их родителей и педагогов, пожелав молодежи успехов на следующем этапе обучения.

На торжественнолй церемонии награждения одесских выпускников

Теперь большинству вчерашних школьников предстоит вступительная кампания в украинские вузы.

Ранее мы рассказывали: Болгарские школы в Одесской области: кто их открыл и кого они обучают.

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