Ключевые моменты:
- Дипломы с отличием получили 836 выпускников Одессы.
- Это примерно каждый седьмой выпускник города.
- Лучших учеников чествовали в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.
- Выпускникам пожелали успешного поступления в высшие учебные заведения.
В Одессе дипломы с отличием получили 836 выпускников городских школ. Об этом сообщили в мэрии города.
Торжественная церемония награждения лучших выпускников состоялась накануне в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. В этом году, по данным городских властей, школу с отличием окончил примерно каждый седьмой одиннадцатиклассник.
Поздравить выпускников пришли представители городской власти. Исполняющий обязанности городского головы Игорь Коваль отметил, что нынешнему поколению школьников пришлось получать образование в непростых условиях полномасштабной войны, воздушных тревог и постоянных угроз безопасности.
Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак поблагодарил выпускников, их родителей и педагогов, пожелав молодежи успехов на следующем этапе обучения.
Теперь большинству вчерашних школьников предстоит вступительная кампания в украинские вузы.
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