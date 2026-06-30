Ключевые моменты:

В Одессе будет 38 лицеев вместо 26. Сеть расширили после массовых обращений родителей и педагогов.

Уникальный «Олимпийский лицей» (бывшая школа-интернат №5) сохранит свой статус еще минимум на год.

Это финальный этап реформы НУШ для перехода на качественное профильное обучение в старших классах.

Сколько будет лицеев в Одессе и где учиться старшеклассникам

Проект новой образовательной карты города утвердили на заседании профильной комиссии Одесского горсовета 29 июня. Как оказалось, первый вариант реформы, который депутаты получили еще в апреле, вызвал кучу вопросов у одесситов.

После многочисленных встреч с родителями, педагогами, руководителями учебных заведений и представителями общественности компромисс все-таки нашли – количество лицеев в Одессе решили с 26 увеличить до 38.

Отдельно на комиссии разгорелась дискуссия вокруг «Олимпийского лицея», созданного на базе школы-интерната № 5. Это фактически единственное в городе мощное спортивное учебное заведение такого типа.

Чиновники и депутаты согласились, что терять такую базу нельзя: лицею дали «иммунитет» еще на один год. За это время Департамент образования должен разработать пошаговый план, как развивать и финансировать его спортивный профиль дальше.

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