Как сообщает интернет-издание о кино Moviegram, этот документальный фильм режиссера Евы Нейман отобрали в секцию Forum наряду с еще одним фильмом о войне в Украине «Время подлета» Виталия Манского.

Кинолента «Когда над морем вспыхивает молния» (When Lightning Flashes Over the Sea) рассказывает об Одессе во время полномасштабного вторжения. Это история о жизни и мечтах одесситов в дни войны, когда никто не знает, каким будет завтра. Героями фильма стали вдова, ухаживающая за беспризорными котами, мальчик, любящий море, и философ, на котором жизнь оставила свой отпечаток.

Ранее Ева Нейман сняла еще один фильм об одесской жизни «Привоз», посвященный одному из самых известных рынков Украины.

Forum – это секция кинофестиваля, где зрителей знакомят с нестандартными киноисториями. Здесь нет официальных наград и конкурса, но фильмы-участники этой секции претендуют на межсекционные призы.

Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале) проходит ежегодно в Берлине, начиная с 1951 года. Главный его приз – «Золотой медведь». Берлинале 2025 года состоится с 13 по 25 февраля и станет 75-м в истории этого кинофестиваля.

Ранее в ГосКино Украины сообщили, что 15 февраля 2025 года в рамках Берлинале, состоится «Украинский день» и пригласили украинских кинематографистов подать заявки для участия в панельной дискуссии и представлении своих проектов. Прием заявок проходит с 17 по 27 января 2025 года.

