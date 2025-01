Як повідомляє інтернет-видання про кіно Moviegram, цей документальний фільм режисера Єви Нейман відібрали до секції Forum поряд із ще одним фільмом про війну в Україні «Час підльоту» Віталія Манського.

Кінострічка «Коли над морем спалахує блискавка» (When Lightning Flashes Over the Sea) розповідає про Одесу під час повномасштабного вторгнення. Це історія про життя та мрії одеситів у дні війни, коли ніхто не знає, яким буде завтра. Героями фільму стали вдова, яка доглядає безпритульних котів, хлопчик, який любить море, і філософ, на якому життя залишило свій відбиток.

Раніше Єва Нейман зняла ще один фільм про одеське життя «Привоз», присвячений одному з найвідоміших ринків України.

Forum – це секція кінофестивалю, де глядачів знайомлять із нестандартними кіноісторіями. Тут немає офіційних нагород та конкурсу, але фільми-учасники цієї секції претендують на міжсекційні призи.

Берлінський міжнародний кінофестиваль (Берлінале) проходить щорічно у Берліні, починаючи з 1951 року. Головний його приз – «Золотий ведмідь». Берлінале 2025 відбудеться з 13 по 25 лютого і стане 75-м в історії цього кінофестивалю.

Раніше в ДержКіно України повідомили, що 15 лютого 2025 року в рамках Берлінале відбудеться «Український день» та запросили українських кінематографістів подати заявки для участі в панельній дискусії та подання своїх проектів. Прийом заявок відбувається з 17 по 27 січня 2025 року.

